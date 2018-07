Sem opção, turistas se refugiam em restaurantes do Pelourinho para ver jogo

Não há apresentações da Fan Fest de Salvador aos domingos

Luiz Fernando Teixeira – especial para O Estado de S. Paulo

SALVADOR – A capital baiana só terá agitação de Copa do Mundo na terça-feira, 1, quando Estados Unidos e Bélgica se enfrentam na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final do torneio. Por conta disso, os turistas que estão na cidade aproveitaram para fazer turismo pelo centro histórico após a chuva dar uma trégua. Eles sabem que o Mundial não parou, e para ver a partida entre México x Holanda, optaram pelos restaurantes do Pelourinho.

Um grupo de mexicanos que veio para Salvador no transatlântico MSC Divina não quis assistir à partida no conforto do navio, onde os jogos estão sendo exibidos. “Nós saímos para passear por Salvador e vamos ver o jogo por aqui mesmo. É confortável e a comida é boa”, disse Oscar Morales. Ele e os amigos não se arriscaram com a comida baiana, preferindo comer um churrasco.

Alemães também estavam presentes no Pelourinho, e optaram por torcer para o México. “Nossas camisas são parecidas”, disse Heinz Walter, que usava o terceiro uniforme da Alemanha, que é todo verde. “Falando sério, acho que se os mexicanos realmente passarem, vai ser interessante. O goleiro deles é muito bom.”

Neste domingo, 29, não houve atividades programadas na Fan Fest de Salvador, que está acontecendo no Farol da Barra. Além disso, os telões espalhados pela cidade só transmitem as partidas do Brasil e a final da competição. O holandês Franck de Clerc se frustrou com isso. “Cheguei lá e não tinha nada. Então, vim pra cá por causa dos pontos turísticos. Espero que nós vencemos o jogo”, reclamou.