Site mostra quanto seria Brasil e Alemanha se jogo ‘ainda estivesse rolando’

Placar calcula os gols como se a partida fosse disputada para sempre

Lucas Oliveira – especial para O Estado de S. Paulo

PORTO ALEGRE – Depois de todo o sofrimento passado pelos torcedores brasileiros na terça-feira, 8, surgiram muitas brincadeiras ironizando o trágico massacre da seleção alemã por 7 a 1 em cima da seleção brasileira. Publicitários gaúchos criaram o site Brasil e Alemanha Eterno, que conta os gols da partida caso a bola ainda estivesse rolando.

“Foi pela zueira. A partir do quarto gol ontem, nem sentíamos mais dor. Era tão absurdo o que estávamos vendo que a única coisa que aliviava era ver a internet se encher de piada. Fomos lá e criamos mais uma”, conta Gabriel Costa, 28 anos, que junto do também publicitário Antônio Soletti, 28, e do programador Leonardo Uzon, 27, criaram a ferramenta.

A cada 12 minutos, o placar conta um gol para a Alemanha. A cada 90 minutos, um para o Brasil. “Nós tivemos essa ideia e então fizemos o texto e o layout correndo, e ligamos pra um outro amigo que programa fazer o funcionamento dos gols”, explica Costa. Segundo ele, a ideia inicial era ter também um contador regressivo para quanto tempo faltava pro próximo gol alemão, mas o ‘horário de almoço’ – desta quarta-feira, 9, quando desenvolveram o site – não foi suficiente. Mas em breve também será incluído no projeto.

“Todos estamos tristes pela derrota, mas a vida que segue. É rir pra não chorar”, finaliza Gabriel.