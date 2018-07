Soteropolitanos dispensam Fan Fest na despedida do Brasil na Copa

Organização do evento parece ter previsto o pouco público que veio assistir ao jogo deste sábado, 12

Luiz Fernando Teixeira – especial para O Estado de S. Paulo

SALVADOR – A derrota do Brasil para a Alemanha por 7 a 1 na última terça-feira, 8, esfriou os ânimos dos soteropolitanos para a Copa do Mundo. Se a Fan Fest havia se tornado um carnaval fora de época antes, para a disputa de terceiro lugar contra a Holanda o sentimento era de resignação.

A própria organização do evento parece ter previsto o pouco público que veio assistir ao jogo deste sábado, 12, retirando três dos quatro telões que exibiam os jogos. Agora, apenas o palco principal vai transmitir Brasil x Holanda e a final da Copa do Mundo entre Alemanha e Argentina, no domingo.

“Eu vim hoje por causa do meu filho, pra ele ver como foi a organização. Imaginei que estaria mais vazio e seria mais tranquilo para ficar com ele”, diz o bancário Felipe Santos, 41. Ele ainda disse que se dependesse dele não teria vindo ver o jogo, porque ainda sente vergonha pelo que aconteceu contra a Alemanha.

Também houve quem veio pela festa, como o estudante Cláudio Pereira. “Nos outros jogos sempre teve muita gente e os shows foram legais. Hoje está mais vazio, mas acho que depois do jogo vai dar mais gente”, afirmou.