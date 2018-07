Torcedor recebe ingressos com nomes duplicados no Rio

Ao reclamar com funcionários, comprador é informado sobre falha no sistema

Victor Machado – Seleção Universitária – especial para o Estado

RIO DE JANEIRO – Mais um caso problemático a respeito da retirada de ingressos para a Copa das Confederações. Depois da confusão causada pelas longas filas nos pontos credenciados pela Federação de Futebol Internacional (Fifa), há casos de erro na impressão das entradas.

O carteiro Dirceu Lopes veio de Limeira, interior de São Paulo, para assistir à partida deste domingo entre México e Itália, no Maracanã. Ao retirar os ingressos para ele e seus três acompanhantes pela manhã, uma ingrata surpresa: os quatro ingressos saíram com dois pares iguais, ou seja, duas entradas saíram com o nome de Dirceu as outras duas com o de outro amigo, embora em assentos diferentes.

“Eu estou com o pedido da página da internet impresso para mostrar o nome dos outros dois”, disse o torcedor, que terá que falar com algum funcionário da Fifa quando chegar ao estádio. “Agora vou ter que provar que os ingressos são para os outros dois. Na hora, falaram que foi falha no sistema.”

Além do problema com os bilhetes, Dirceu também não recebeu porta-ingressos da Fifa, distribuído no ato de retirada dos ingressos nos guichês credenciados.

O item conta com diversas informações sobre os jogos e estádios do torneio, o código de conduta dos torcedores e dúvidas recorrentes.

“Nem sabia disso, não recebi nada, só os quatro ingressos mesmo”, disse.

México e Itália se enfrentam neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela primeira rodada da Copa das Confederações. De acordo com o site oficial da Fifa, todos os ingressos para a partida foram vendidos.