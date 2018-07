Torcedor tenta entrar no Maracanã com cópia de ingresso

Polícia manteve controle com barreiras de fiscalização no entorno do estádio

Lara Monsores – especial para O Estado de São Paulo

RIO DE JANEIRO – Um esquema de segurança muito mais rígido foi montado para controlar o acesso de torcedores que chegam pela estação Maracanã neste domingo, 13, para a grande final da Copa do Mundo. Dezenas de policiais militares fiscalizaram o saguão e a rampa de acesso ao estádio a fim de coibir a ação de cambistas e a entrada de torcedores sem ingressos.

Agentes do Metrô Rio auxiliavam o controle impedindo que as pessoas sem entradas permanecessem no interior da estação ao passarem para o lado de fora das roletas. Mesmo assim, alguns torcedores tentaram passar pela barreira de diversas formas.

“Já tentaram passar com ingressos de outras partidas e até com cópias grosseiras como xerox”, confirmou Washington Freire, Coronel da PM, que comandava a ação dos militares no local. “O procedimento é apreender esses ingressos e liberar a pessoa.”

A Seleção Universitária flagrou um homem vestido com uma bandeira da Alemanha negociando com outros dois. Em seguida, os três passaram pela barreira, cada um com seu ingresso. No interior da estação, os policiais abordavam e revistam pessoas por qualquer movimento suspeito.

O vendedor Michel Amorim, 34, era um dos que tinham alguma esperança de comprar um bilhete para Argentina x Alemanha em cima da hora. “Já dei a volta no estádio inteiro, mas estão pedindo três, quatro mil dólares”, revelou em tom de lamento por não ter o dinheiro suficiente. Ele já tinha pago R$ 600 para ver Argentina x Bósnia e estava disposto a gastar R$ 1 mil na partida final.

Quinze minutos após o início do jogo, o efetivo de policiais na estação diminuiu, mas as barreiras continuaram até o fim da partida. Alguns torcedores também permaneceram na estação mantendo uma última esperança de conseguir entrar no estádio.