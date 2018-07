Torcedora pintada de verde e amarelo acredita em goleada holandesa

Torcedora paulistana crê que Felipão foi o principal responsável pela humilhação sofrida perante a Alemanha

Pedro Hallack – especial para O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO – A torcedora do Brasil Ana Luisa dos Anjos, de 51 anos, é uma das figuras presentes no Vale do Anhangabaú, palco da Fan Fest de São Paulo, para assistir à disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo entre Brasil e Holanda. Vestida de verde e amarelo pelo corpo inteiro, com purpurina das duas cores em seu rosto e lentes de contato com o formato da bandeira brasileira, Ana se destaca no meio do público.

Porém, a despeito do amor mostrado pela seleção, ela não se mostra nem um pouco confiante para a partida no Mané Garrincha, em Brasília. “Acho que será 5 a 1 para a Holanda”, afirmou a torcedora. “O Brasil não está jogando nada desde o início da Copa. Acho que passaremos vergonha mais uma vez.”

Ana Luisa disse ter ido à Fan Fest paulistana em todas as partidas do Brasil e não culpou os jogadores da seleção pelos históricos 7 a 1 impostos pela Alemanha. “O Felipão foi o principal culpado pelo resultado.”

A torcedora também falou sobre a motivação de de ir ao Vale do Anhangabaú mesmo depois do massacre alemão. “Apesar de não acreditar em um resultado positivo hoje, eu amo o Brasil”, disse. “O que mais me entristece em toda essa situação é ver o choro das crianças, que ficaram encantadas com o fato do Brasil sediar um evento como esse.”

Otimismo. Ainda no lado das ‘figuras’, o eletricista Antonio Carlos Araújo, 53, se mostrou menos decepcionado do que Ana Luisa. “Acho que a seleção sofreu um apagão durante aqueles seis minutos do primeiro tempo”, afirmou. “Os jogadores ficaram muito abatidos com as ausências do craque do time, o Neymar, e do Thiago Silva, o capitão da equipe.”

Pintado no rosto com as cores das bandeiras brasileira e holandesa, além de portar um cartaz com uma piada envolvendo o craque holandês Robben, Antonio Carlos, ainda assim, não deixou de criticar a geração atual de jogadores brasileiros e o técnico Luiz Felipe Scolari. “Terão que surgir jogadores de maior qualidade para as próximas Copas, principalmente, no ataque”, opinou. “Também acho que o Felipão já deu. Gostaria que o Tite ou um técnico estrangeiro assumisse o comando da seleção.”