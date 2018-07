Torcedores chegam com tranquilidade ao Mané Garrincha

Grupo protestou contra a Fifa nas proximidades do estádio

Jorge Macedo – Especial para O Estado de S. Paulo

BRASÍLIA – O público que foi ao estádio Mané Garrincha para acompanhar a centésima partida da seleção brasileira na história das Copas não enfrentou dificuldades para entrar no palco do duelo contra Camarões. Todos os 68 mil ingressos colocados à venda pela Fifa foram vendidos de forma antecipada. Caso vença, o Brasil enfrentará o Chile nas oitavas de final.

Assim como ocorreu na partida entre Colômbia e Costa do Marfim, as filas para a revista nos portões de entrada se desfizeram com rapidez e por volta das 16h não havia mais torcedores do lado de fora.

Os poucos que ainda não haviam ingressado no estádio esperavam por algum amigo ou parente que estava por chegar.

Felipe Rodrigues, 31, não tinha ingressos e foi para a porta do Mané tentar a sorte com possíveis cambistas. Mesmo com o alerta da organização para não comprar entradas na hora do jogo, ele conseguiu dois ingressos por cerca de R$ 2,5 mil. “Encontrei um vendedor e acabei comprando. Quando fui entrar, me barraram na entrada porque eram falsos. Agora me resta ir para a Fan Fest e ver de lá”, lamentou.

As amigas Priscila Sabino, 40, e Simone Alves, 38, também não tinham ingressos, mas não tentaram comprar na hora. Segundo elas, a festa feita antes do jogo começar já é o suficiente. “Tentei pelo site da Fifa, não deu certo. Mesmo assim quis vir para cá sentir esse clima de Copa que tomou conta da cidade, é tudo muito bonito”, afirmou Simone.

Pedro Alcântara, 27, conseguiu um ingresso em cima da hora. Sem esconder a alegria, ele comemorou bastante a conquista. “Dei muita sorte, tinha uma pessoa que desistiu de ir ao jogo e me vendeu. Vou correr lá para garantir logo meu lugar, hoje a seleção vencerá por 4 x 1”, disse.

Protesto. Alheios ao que acontecia dentro do campo, um grupo de cem pessoas se reuniu para protestar contra a presença da Fifa no Brasil. Liderados pelo Comitê Popular da Copa e Movimento Juntos, os manifestantes se encontraram na Rodoviária do Plano Piloto e marcharam com uma taça simbólica pela via que dá acesso ao estádio. O ato foi impedido de prosseguir quando chegou até o primeiro bloqueio montado pela Polícia Militar, a cerca de dois quilômetros do estádio.