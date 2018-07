Torcedores chegam otimistas ao Mané Garrincha

Apesar da derrota para a Alemanha, clima era de festa na entrada

Jorge Macedo – especial para O Estado de S. Paulo

BRASÍLIA – A decisão do terceiro lugar da Copa entre Brasil e Holanda logo mais no Estádio Nacional Mané Garrincha deverá contar com ótima presença de público. Mesmo após a eliminação para a Alemanha na semifinal, o torcedor brasiliense abraçou a seleção brasileira e deverá apoiar os jogadores em busca da vitória. Sorridentes, o público demonstrou que a confiança no Brasil continua alta.

O jovem Mathias Galdi, 15, veio de Santo André (SP) com os pais para acompanhar o jogo. Com um cartaz de apoio a David Luiz, ele afirma que não pensa mais no resultado passado. “Não adianta olhar para trás, agora temos que dar nosso apoio a seleção e torcer para que possam vencer hoje. Estou otimista, acho que vai ser 3 a 1”, disse. No cartaz, o estudante escreveu: “David, você já fez seu povo sorrir”.

A comerciante Vera Lúcia estava bastante ansiosa para o primeiro jogo no Mané Garrincha. Vinda de Recife, ela acredita que os jogadores estão abalados emocionalmente com a derrota contra os alemães, mas que hoje será um dia de superação. “Todos ficaram envergonhados pelo que aconteceu, mas temos que superar o fracasso. A seleção tem que entrar com vontade e raça para ganhar e honrar a torcida de todos nós”, afirmou.

Sebastião Pereira, 52, encontrou uma forma curiosa de demonstrar seu amor pelo País. Com uma bandeira brasileira de 8 metros por 11 metros, ele acompanhou a seleção por todos os jogos coletando assinaturas dos torcedores. “Tenho orgulho de ser brasileiro, essa é minha forma de protestar contra a CBF e tudo o que está acontecendo com nosso futebol. Já foram mais de 10 mil assinaturas populares nesses sete jogos, esse é meu maior troféu”.