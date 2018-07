Torcedores de Grécia e Costa do Marfim não foram maioria em Fortaleza

Prefeitura de Fortaleza decretou feriado a partir de meio- dia nesta terça-feira, 24

Lyvia Rocha – especial para O Estado de S. Paulo

FORTALEZA – Ao contrário do que aconteceu nas partidas anteriores na Arena Castelão, onde as torcidas estrangeiras invadiram a cidade, desta vez os gregos e marfinenses não foram maioria no estádio da capital cearense nesta terça-feira, 24.

Antes do início do duelo que vale uma vaga nas oitavas de final do Mundial, o entorno da Arena estava tranquilo e sem a movimentação intensa como nos jogos anteriores. O que se viu foi muita torcida com camisas dos times locais e também de vários times brasileiros. Além da presença do verde e amarelo da seleção brasileira que predomina no Castelão.

A reportagem da Seleção Universitária registrou uma pouca ação de cambistas no entorno do estádio.

Com as entradas sem filas, o apreciador de futebol escolheu sem problemas o seu assento no estádio. Como o preparador físico Thiago Mota, que chegou faltando pouco mais de 15 minutos para o começo do jogo. “Foi muito tranquilo chegar ao estádio e também aqui na entrada. Nenhum tipo de fila”, afirmou.

A prefeitura de Fortaleza decretou feriado a partir de meio- dia nesta terça-feira. Assim, o trânsito fluiu bem por todas as áreas da cidade.