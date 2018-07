Torcida em Fan Fest de BH não foi com a camisa do Brasil

Torcedores mais esperançosos se decepcionam mais uma vez; festa virou local de paquera

Gabriel Gama – especial para O Estado de S. Paulo

BELO HORIZONTE – Se mais uma vez a seleção brasileira mostrou desanimação em campo, em sua última exibição na Copa do Mundo, o mesmo pode se dizer de quem frequentou o penúltimo dia de Fan Fest, na tarde deste sábado, 12, no Expominas. Menos de dez mil pessoas – o menor público recebido em jogos do Brasil – acompanhou a derrota canarinho por 3 a 0 para os holandeses nos telões instalados nos pavilhões do espaço.

Ao contrário dos seis jogos anteriores da seleção, a maioria dos torcedores não vestiam as cores verde e amarelo. A goleada sofrida nas semifinais para os alemães, quatro dias atrás, ainda causa estragos no sentimento dos torcedores. “O Brasil foi um fracasso. Hoje, os mesmos erros aconteceram”, disse irritado Cleiton Xavier, 19.

O torcedor canarinho revelou que não foi ao evento por causa da seleção e, sim, por outro motivo. “Vim pelas das mulheres. O terceiro lugar não vale nada”, admitiu. Durante a Copa, além das transmissões e dos shows musicais, a Fan Fest virou local de paquera entre jovens e até pré-adolescentes.

Para o amigo André Macedo, 30, o time teve uma pequena melhora em relação ao último jogo, mas não o suficiente. Ele afirma que o futebol brasileiro precisará de uma reformulação geral, desde as divisões de base, para recuperar o nível de décadas passadas. “Estamos abaixo tecnicamente e taticamente de outras equipes. Novos craques sempre surgem no país, mas muitos ficam escondidos ou são descartados por causa da má gestão do futebol de base”, explicou Macedo.

Desânimo. Para os mais esperançosos e otimistas, a baixa quantidade de torcedores fantasiados ou com o manto canarinho tem uma explicação. Segundo Ademar Pereira, 60, que assistiu ao jogo vestido com uma bandana verde e amarelo, uma camisa do Brasil e até uma bermuda azul da seleção, a maioria não veio vestida por vergonha.

“Estava confiante na terceira colocação. Pena que não deu. Grande parte das pessoas que estão aqui não vieram com bandeiras ou camisas porque estão frustradas com o time ainda”, disse Pereira, que veio acompanhado de outros cinco amigos.

Com relação à derrota, Pereira creditou o mau desempenho a falta de entrosamento de alguns atletas que nem sequer haviam jogado na Copa. O torcedor também ficou espantado com o despreparo psicológico do time. “O Brasil entrou jogando um feijão com arroz. Muitos estavam perdidos no posicionamento o que demonstrou uma clara falta de treinamento”, concluiu.