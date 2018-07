Tour da Taça chega a Fortaleza com Rivaldo

Expectativa da organização é de que 30 mil pessoas compareçam ao evento

Lyvia Rocha – especial para O Estado de S. Paulo

FORTALEZA – O cearense acordou cedo neste domingo, 25, para conferir de pertinho a taça da Copa do Mundo. A 18 dias para o início do Mundial, Fortaleza recebeu a visita do troféu com a presença ilustre do ex-jogador Rivaldo, que aproveitou o momento para se despedir da taça, após ter estado presente com ela nas cidades de Teresina, Natal e Recife. “É muito bom estar novamente perto da taça. Nesse futebol de tanta gente boa, ter tido a oportunidade de ser campeão do Mundo em 2002 e ainda fazer parte dessa ação, é realmente um privilégio”, disse o pentacampeão.

Rivaldo também falou sobre a partida que o Brasil venceu a Iugoslávia por 1 a 0 no Castelão, antes da Copa de 2002. “A torcida cearense, a nordestina como um tudo, sempre apoia a seleção. Lembro do jogo que fizemos no Castelão com a torcida nos apoiando e depois conseguimos vencer a Copa na Ásia. Com certeza uma boa lembrança”, afirmou.

Craque da seleção campeã em 2002, Rivaldo disse que vê semelhanças entre a equipe daquela época com a atual. “Como aconteceu em 2002, o Felipão assumiu a seleção com pouco tempo para o início da Copa e estávamos em uma situação complicada para a classificação. Desta vez, ele também assumiu perto da competição e montou um equipe competitiva e que está entre as favoritas para ganhar”, disse.

Evitando polêmicas, Rivaldo preferiu não falar sobre as recentes declarações de Ronaldo, que afirmou estar envergonhado com o atraso das obras para a Copa. “É torcer para não que aconteça nada de ruim. Sei que o povo está chateado, mas não quero comentar nada. Vamos torcer para a paz que o Brasil está precisando.”

Torcida. A torcida cearense que compareceu ao shopping foi uniformizada. Camisa da seleção, bandeira verde e amarela, e levando toda a família como se fosse em um estádio de futebol. Os comerciantes Tatiana Araújo e Marcos César levaram o filho de 4 meses também vestido com a camisa do Brasil e falaram sobre o amor pelo futebol e a expectativa para a Copa. “Não podíamos perder a oportunidade de ver a tão sonhada taça. Nosso filho não entende agora, mas no futuro ele vai saber que participou de um momento histórico”, comentou Tatiana.

O Tour da Taça fica em Fortaleza até segunda-feira, 26, às 20h. A expectativa da organização é de que 30 mil pessoas visitem o troféu mais cobiçado do futebol, em Fortaleza. Em seguida, a taça segue para Brasília e termina em São Paulo.