Turistas conhecem a cidade antes de jogo no Maracanã

Mesmo com ingresso comprado, torcedores vão a pontos turísticos, como o Corcovado, pela manhã

Victor Machado – Seleção Universitária – especial para o Estado

RIO DE JANEIRO – Domingo é dia de ir ao Maracanã, já dizia a música cantada por Neguinho da Beija Flor. Mas para quem vem de longe ainda é possível conhecer mais a cidade antes do início do jogo.

México e Itália se enfrentaram às 16h pela Copa das Confederações e, antes da fila para entrar no estádio, alguns turistas aproveitaram o tempo para visitar o Corcovado, tradicional ponto turístico da zona Sul.

Na fila, pessoas com camisas das seleções do México e da Itália não eram difíceis de ser encontradas. Bandeiras do Brasil, muito menos.

Segundo alguns turistas, o tempo era curto, mas permitia uma visita a pontos como o Cristo Redentor antes de seguir para o estádio que receberia a segunda partida do torneio.

O casal Ariane e Alexandre Tesoni chegou ao Rio no último sábado e conseguiu retirar os ingressos para a partida deste domingo no mesmo dia. À espera do transporte para o Corcovado nesta manhã, os turistas garantiram que sairiam a tempo de chegar ao Maracanã antes do apito inicial do árbitro.

“Vai dar tempo sim, sairemos um pouquinho antes. Será a nossa primeira vez no Maracanã. Gostaria de ter conhecido o estádio antes da reforma, mas não tive oportunidade”, disse o securitário.