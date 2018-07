Turistas injetaram R$ 1,4 bilhão na economia do DF durante Copa

500 mil visitantes passaram pela capital federal

Jorge Macedo – especial para O Estado de S. Paulo

BRASÍLIA – A Copa do Mundo contribuiu de maneira significativa para a economia do Distrito Federal. De acordo com o balanço apresentado pela equipe de ministros da presidente Dilma Rousseff, a cidade recebeu a visita de 500 mil turistas entre 10 de junho e 13 de julho. Segundo os dados governamentais, cada visitante gastou, em média, R$ 400 por dia com hospedagem, alimentação e transporte.

Os cálculos mostram que os turistas deixaram, pelo menos, R$ 1,4 bilhão na cidade, quando somados os valores gastos em despesas diárias e no estádio nos dias de jogos. Lideram a lista de visitantes estrangeiros os colombianos, argentinos e norte-americanos. As seleções da Colômbia e Argentina jogaram na cidade contra Costa do Marfim e Bélgica, respectivamente.

A Secretaria de Turismo do DF (Setur-DF) informou que 50 mil visitantes procuraram um dos 23 Centros de Atendimento ao Turista (CAT) disponibilizados pelo governo durante o mundial. Do total, pouco mais de 43 mil turistas eram estrangeiros, vindos de 84 países. O número registrado durante a Copa corresponde a quase metade de todos os 109 mil atendimentos realizados em 2013.

O movimento no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek também reflete a procura dos estrangeiros pela capital federal. De acordo com a Inframérica, consórcio que administra o aeroporto, 56 mil passageiros passaram pelo terminal somente em dias de jogos no Mané Garrincha. O número é 7% maior que o registrado no mesmo período do ano passado.