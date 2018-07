Turistas se impressionam com limpeza e organização de Curitiba

Equatorianos e hondurenhos elogiaram a cidade antes do confronto entre as seleções na Arena da Baixada

Alexandre Senechal – especial para O Estado de S. Paulo

CURITIBA – Conhecida como a cidade mais europeia do Brasil, Curitiba está mesmo impressionando os estrangeiros pela infraestrutura e organização mostrada durante a Copa do Mundo. Hondurenhos e equatorianos ficaram admirados com o que encontraram na capital paranaense e não pouparam elogios sobre o lugar.

“É realmente muito linda essa cidade. Gostei muito de poder conhecer aqui”, afirmou Laura Altamirano, torcedora do Equador e que veio acompanhar o Mundial com a mãe. “Gostamos muito e vamos ficar mais um dia para poder fazer turismo e conhecer Curitiba”, contou Cathy Altamirano, mãe de Laura.

Um grupo de jovens hondurenhos também gostou do que encontrou, principalmente das opções noturnas em Curitiba. “Chegamos ontem [quinta-feira, 19] para assistir ao jogo e pudemos conhecer a noite daqui. As brasileiras são muito bonitas”, disse, aos risos, Carlos Cevallos, de 18 anos.

As duas seleções ainda têm chances matemáticas de avançar para a segunda fase. Com a derrota da Suíça por 5 a 2 para a França, o grupo embolou e todas as equipes podem passar de fase. Hondurenhos e equatorianos podem se beneficiar do saldo de gols para se classificar. “Essa goleada ajudou muito e nos deu mais confiança de passar para a próxima fase”, comemorou Hector Castro, “hincha” de Honduras há 25 anos.