Uma seleção que mudou de cor

Seleção espanhola se livrou da fama de “amarelona” ao construir nos anos 2000 a imagem de “La Roja”

Vanderson Pimentel e Victor Costa – Seleção Universitária – especial para o Estado

SÃO PAULO – Hoje temida e respeitada, a seleção da Espanha conviveu por muitos anos com a fama de “amarelona”. Costumava formar bons times, mas dificilmente ganhava um torneio importante. O fim desta fase só veio com a conquista da Euro 2008, que deu início à geração mais vitoriosa do futebol espanhol.

O primeiro título importante foi a Eurocopa de 1964. O torneio tinha 29 seleções e foi disputado até a semifinal com confrontos de ida e volta nas casas dos adversários. O país-sede só foi definido após os quatro semifinalistas serem confirmados, a Espanha foi a escolhida. Dinamarca, Hungria e União Soviética eram os outros times. No primeiro jogo da fase final, a Fúria empatou no tempo normal com a seleção húngara em 1 x 1, mas venceu na prorrogação fazendo mais um gol. Na grande final, o adversário era a ex-URSS, que venceu a Dinamarca por 3 x 0. A Espanha venceu por 2 x 1 e se consagrou campeã europeia na segunda edição do torneio.

A partir deste título a seleção espanhola colecionou fracassos. Com uma seleção totalmente diferente daquela que conquistara a Euro – não houve sequer um jogador que disputou os dois torneios nem o técnico era o mesmo –, a Espanha não passou da fase de grupos na Copa de 1966. Uma vitória por 2 x 1 para a Suíça e duas derrotas, para Argentina e Alemanha, pelo mesmo placar não foi o bastante para avançar.

Nas Euros de 1968, 72 e 76, a Espanha ficou de fora, assim como das Copas de 1970 e 1974. Até o título europeu em 2008, a Fúria só chegou em uma final, e perdeu. Na Euro de 1984, o vice veio com uma derrota de 2 a 0 para a França, que sediou a competição. De 1964 até 2006, a seleção espanhola não conseguiu passar das quartas em nenhum dos dois torneios.

Os maus resultados e a falta de títulos era algo que precisava ser alterado na Espanha. E a mudança veio a partir da década de 1990, com as ótimas gerações nas categorias de base de Athletic Bilbao, Atletico de Madrid, Real Madrid e, principalmente, Barcelona.

Dessa primeira geração, saíram jogadores como Pep Guardiola e Guillermo Amor, que se juntaram a outros nomes como Raúl (Real Madrid), Joseba Exteberria (Athletic Bilbao) e Gaizka Mendieta (Valencia), que, apesar de não terem vencido nenhuma competição pela Roja, conseguiram mostrar que havia uma tendência positiva para os próximos anos.

Já no fim da geração de 1990, a década de 2000 mostrou-se a melhor na formação de jogadores na história do país. O primeiro a aparecer foi Iker Casillas, que estreou na seleção aos 19 anos e manteve o nível de qualidade, sendo o jogador com o maior número de partidas pela Espanha (147 jogos) e também capitão da equipe. Apesar do Real Madrid ter revelado o goleiro, a maior parte dos jogadores surgiu do Barcelona. Formados em La Masía, Xavi, Iniesta, Piqué, Puyol, Busquets e Fábregas são alguns dos nomes que atuam na seleção espanhola desde as categorias de base.

O ponto de mudança

O ponto de mudança na equipe profissional iniciou-se em 2004, quando o experiente Luis Aragonés assumiu a seleção após a eliminação na primeira fase da Uefa Euro. Trazendo um estilo novo e incorporando jovens jogadores, o treinador implantou o estilo tiki-taka na seleção. Com marcação sob pressão, e controle de bola através de tabelas e toques curtos, a jovem Fúria vinha fazendo uma ótima campanha na Copa do Mundo de 2006, com três vitórias na primeira fase, quando parou nas oitavas de final contra a França. Zinedine Zidane foi essencial na derrota por 3 a 1 e impediu um primeiro confronto da nova geração espanhola contra o Brasil.

Apesar da velha sina, o trabalho realizado naquela Copa mostrava que a seleção era forte e que os espanhóis estavam no caminho certo. Aragonés foi mantido e com isso, à medida que os jogadores iam evoluindo, o entrosamento na seleção também. Essa mistura resultou na conquista da Uefa Euro em 2008, após uma campanha soberana na competição, com direto ao melhor ataque da competição (12 gols), o artilheiro (David Villa, com 4 gols) e também o melhor jogador do torneio (Xavi).

Quando tudo ia bem e a Fúria acabava de se livrar, pelo menos em terras europeias da fama de “amarelona”, Luis Aragonés resolveu pedir demissão do comando da seleção. Para o seu lugar, a Federação encontrou um treinador com um estilo semelhante ao seu e anunciou a chegada de Vicente Del Bosque, ainda em 2008.

Além da responsabilidade de assumir a atual campeã europeia e uma das melhores seleções do mundo, ainda pesava para o técnico o fato de estar parado há 3 anos. Mesmo assim, fez uma campanha muito tranquila nas eliminatórias, que garantiu facilmente a classificação da Roja para a Copa do Mundo em 2010, mas fracassou na Copa das Confederações, quando perdeu para os Estados Unidos nas semifinais, por 2 a 0, evitando um segundo confronto na década contra a seleção brasileira.

O título mundial

Com o entrosamento da equipe, a expectativa era muito grande para uma boa campanha na Copa na África do Sul. Boa parte dos jogadores atuava em conjunto também em seus clubes e a esperança se confirmou com o título em cima da Holanda, por 1 a o, após gol de Iniesta no segundo tempo da prorrogação.

Apesar de a seleção ter sido criticada por marcar oito gols (o número mais baixo na história dos campeões mundiais) e trocar ainda mais passes no meio campo, a torcida e a imprensa não se importavam, pois a Espanha conquistava o mundo pela primeira vez. Com o título de 2010, veio o primeiro lugar no ranking da Fifa, posição que segue inalterada até então.

A má fase de Fernando Torres e David Villa fez com Del Bosque inovasse na seleção. Na edição da Uefa Euro de 2012, a Roja defenderia o seu título sem atacantes entre os titulares. Para utilizar esse inédito esquema, o técnico colocou Cesc Fábregas como falso centroavante e as tabelas entre ele, Xavi, Iniesta, Silva, e os laterais, deram à Espanha o seu terceiro título da Euro, com direito a um 4 a 0 em cima da Itália, na final.

A favorita entre as favoritas

Com a fama de “amarelona” definitivamente afastada, a seleção espanhola agora é sempre favorita a todos os títulos que disputa. E na Copa das Confederações não é diferente. Mesmo jogando na casa do adversário, a Espanha é a grande candidata para vencer a competição, o que não significa dizer que será fácil vencer a seleção brasileira.

Além disso, uma eventual derrota não deve tirar o favoritismo dos espanhóis para o mundial de 2014. A única diferença é que, durante a Copa do Mundo, a Espanha terá que dividir este posto com Alemanha, Argentina e Brasil.