Uruguaios não temem torcida a favor da Nigéria em Salvador

Por identificação com país africano, torcida na Arena Fonte Nova deve secar o Uruguai

Vitor Villar – Seleção Universitária – especial para o Estado

SALVADOR – Os uruguaios sabem da importância da partida desta quinta-feira, 20, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela segunda rodada da Copa das Confederações. Uma derrota para Nigéria pode significar a eliminação antecipada da equipe celeste no torneio, já que o triunfo da Espanha sobre o Taiti seria um resultado mais do que natural.

Neste cenário, o Uruguai continuaria sem pontos na competição, enquanto a Nigéria chegaria a seis, assim como a Fúria. “Vamos encarar essa partida como uma final. Para a gente a importância é grande, afinal vale uma vaga nas semifinais”, reconhece o atacante Edison Cavani em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Porém, a Celeste deve ter um adversário a mais em campo. Diferente da partida com a Espanha, quando a torcida pernambucana apoiou a equipe celeste, em Salvador, cidade com maior população negra fora da África, o público deve ficar do lado da seleção nigeriana.

Cavani vê com naturalidade essa opção da torcida baiana pela equipe rival, e não acredita que vá influenciar os rumos da partida. “Creio que jogar com a torcida a favor ou contra não conta tanto. O que importa é o que fazemos dentro de campo. Contra a Espanha, realmente tivemos a torcida a nosso favor, mas eles foram melhores e por isso venceram o jogo”, compara.

O lateral Martin Cáceres também minimiza os efeitos da torcida. “Sabemos que a Bahia vai estar com os nigerianos, mas será uma partida complicada de qualquer forma porque a Nigéria é uma boa equipe. Queremos ganhar, e isso é o mais importante”, diz.

Para vencer a torcida e a situação adversa na competição, o Uruguai conta com a experiência de uma equipe que disputou a semifinal da última Copa do Mundo. Experiência também de Forlán, eleito melhor jogador daquela competição.

Cavani se diz honrado por dividir o campo com o veterano uruguaio. “Sem dúvidas Forlán é um fenômeno para todos nós. É sempre bom tê-lo em campo, pois ele pode fazer a diferença, e espero dar condições para que ele possa fazê-lo”, comentou o uruguaio.