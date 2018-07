VLT em Fortaleza não ficará pronto para a Copa do Mundo

Governo do Estado diz que principal projeto do pacote de mobilidade urbana da cidade será entregue “o mais rápido possível”

Lyvia Rocha – especial para O Estado de S. Paulo

FORTALEZA – A grande obra de mobilidade urbana na cidade de Fortaleza, o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), não ficará pronto a tempo para a Copa do Mundo. A afirmação foi feita na última quarta-feira, 21, pelo Governo do Estado do Ceará por meio da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (Seinfra).

Inicialmente, o prazo para a conclusão da obra era junho de 2013. Agora, o Governo do Estado disse por meio de nota que o VLT será entregue “o mais rápido possível” para a população da cidade. Segundo a matriz de responsabilidade, a obra deveria ter tido início em maio de 2010 com o custo de R$ 265,5 milhões. Porém, o começo da construção do VLT só aconteceu em abril de 2012, com quase dois anos de atraso. Atualmente, o custo saltou para R$ 275,4 milhões.

Funcionalidade. O ramal do VLT terá 12,7 km de extensão em via dupla (11,3 km em superfície e 1,4 km em elevador), e cruzará 22 bairros da cidade fazendo conexão entre a estação Parangaba, zona leste, e o porto do Mucuripe, zona oeste. Durante o percurso, o veículo leve sobre trilhos passará por regiões consideradas de risco na Capital, como as comunidades do Trilho e Vicente Pinzón, ambos na zona leste.

Desapropriações. Na primeira versão, o projeto do VLT previa a utilização de áreas onde as desapropriações seriam de 3 mil imóveis. Após resistência de moradores do local, audiências públicas e um novo estudo fizeram o número de desapropriações cair para 2.185 imóveis.

Promessas. Foram nove as obras prometidas para o legado da Copa Mundo em Fortaleza. Contudo, apenas três serão entregues a tempo para o Mundial. A Arena Castelão – primeiro estádio da Copa do Mundo a fica pronto – é o único exemplo de data cumprida no prazo.

A Avenida Paulino Rocha, uma das vias de acesso ao estádio, terá BRT que facilitará a mobilidade urbana no local. Porém, faltando 21 dias para o início da Copa, a via não está totalmente concluída. De acordo com a Prefeitura, a avenida ficar pronta ainda para o Mundial. Terceira obra pronta, apesar do atraso de quase dois anos, a Avenida Alberto Craveiro teve um custo de R$ 22, 88 milhões iniciais e foi finalizada no valor de R$ 33,7 milhões, segundo dados do Portal Transparência da Copa.