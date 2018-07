Zé Roberto recebe jogadores da Alemanha

Meia do Grêmio tirou fotos com Götze, Podolski e Schweinsteiger

Lucas Oliveira – especial para O Estado de S. Paulo

PORTO ALEGRE – Alemanha e Argélia se enfrentarão nesta segunda-feira, 30, pelas oitavas de final da Copa na capital gaúcha. O meia Zé Roberto, do Grêmio, dono de extenso currículo no campeonato alemão aproveitou e visitou no hotel e também recebeu jogadores da delegação alemão em casa.

O primeiro a postar a foto nas redes sociais foi o atacante Lukas Podolski, que elogiou a boa forma do veterano. Já Mario Götze, na postagem em sua rede social oficial, o chamou de “lenda”.

No perfil de Zé Roberto, a foto postada foi com seu ex-colega de quarto na época de Bayern de Munique, Bastian Schweinsteiger. A legenda: “nova contratação do Grêmio”, que foi presenteado por Zé com uma camiseta do clube.

Alemanha e Argélia disputam uma vaga para as quartas de final às 17h, no estádio Beira-Rio.