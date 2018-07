100 VEZES TOMASI CAMA

Com a camisa 6 dos All Blacks, Tomasi Cama marcou seu 100º try no circuito IRB de Rugby Sevens neste sábado. E não foi um try qualquer: anotado no último segundo de jogo, definiu a vitória de virada da seleção da Nova Zelândia na grande final da terceira etapa. Antes de Tomasi marcar, a África do Sul vencia a decisão em casa, com o estádio lotado de fanáticos pelos Springboks.

Foi a etapa mais equilibrada até agora do circuito 2011-12, que já passou por Gold Coast (Austrália) e Dubai (Emirados Árabes Unidos). Além do show dos All Blacks, com seis vitórias em seis jogos, o torneio ficou marcado pela maior derrota que a seleção de Fiji já sofreu em uma partida do circuito: 48 x 0 contra País de Gales, na disputa de terceiro e quarto lugares.

Os fijianos saíram do estádio Nelson Mandela com 12 pontos, somando 51 no quadro geral. É a mesma pontuação da Nova Zelândia, que conquistou 22 pontos como campeã. As seleções lideram o circuito. A África do Sul, que fazia uma campanha impecável até o último minuto do campeonato, acaba o ano em terceiro com 48, seguida de perto pela Inglaterra (47).

Os ingleses acabaram perdendo a semifinal para uma inspirada Nova Zelândia, que além de Tomasi, contou com o decisivo Frank Halai, eleito por este blog o melhor jogador da etapa. Halai e Cama anotaram 50 pontos cada um, sendo que o camisa 9 guardou incríveis 10 trys em 6 jogos.

A festa que estava armada para a África do Sul ficou entalada na garganta. Assim como ficaram as derrotas de Fiji para Inglaterra (segunda seguida) e País de Gales. A jovem equipe do Reino Unido aprontou mais uma vez e ganhou apoio da torcida local, também cheia de garotos.

Enquanto o experiente Tomasi faz sua festa pessoal, a nova geração do rugby, dentro e fora dos gramados, leva para frente os valores do esporte e mostra que o futuro – da modalidade e do circuito IRB – promete.

CLASSIFICAÇÃO DA 3ª ETAPA IRB SEVENS

Port Elizabeth – África do Sul (09-10/12)

Campeão Ouro

1º Nova Zelândia

2º África do Sul

3º Samoa

4º Inglaterra

Campeão Prata

5º País de Gales

Campeão Bowl

9º Escócia

Campeão Shield

13º Zimbabwe

CLASSIFICAÇÃO DO CIRCUITO

1º Fiji 51 pts

Nova Zelândia 51 pts

3º África do Sul 48 pts

4º Inglaterra 47 pts

5º França 39 pts

Foto: IRB