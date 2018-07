Itália já tem a marca do novo treinador

Depois de muitas derrotas apertadas nos dois últimos anos de Six Nations, o rugby italiano conseguiu vencer apenas 2 de seus 10 confrontos. Melhorar esta estatística é a missão do francês Jacques Brunel, novo comandante da seleção italiana.

Na última Copa do Mundo, foram duas vitórias em quarto jogos. Mas a competição ficou marcada por um ponto bastante negativo: perder da Irlanda, competidora do Six Nations, por 36-6.

No periodo pós Mundial, Brunel incluiu quatro novatos no elenco de 30 jogadores. Em decisão polêmica, o treinador deixou de fora atletas experientes, dando preferência a juventude. A maioria de seus atletas vêm do Treviso, equipe tem feito uma boa campanha na Heineken Cup.

Dizer que a Itália tem chances de vencer o Six Nations 2012 é quase uma calamidade. Mas não seria um absurdo afirmar que a mais fraca das seleções do torneio pode sair com uma vitória do primeiro jogo. Seria uma repetição do triunfo heroico sobre a França, grande resultado da seleção no ano passado.

Os italianos devem ser cada vez menos subestimados. Basta lembrar os resultados contra Inglaterra (12-17) e Irlanda (11-13) em 2011. Mas o fato é que, em todos esses jogos apertados, os pontos da vitória não saíram de grandes jogadas de trys – brilhantes ou aguerridas. Saíram dos pés de Mirco Bergamasco, jogador símbolo no país, mas que não competirá este ano. Na histórica vitória sobre os franceses, por exemplo, ele acertou cinco penais e uma conversão, o que significam 17 dos 21 pontos.

O elenco:

Backs: Edoardo Gori (Treviso); Fabio Semenzato (Treviso); Kris Burton (Treviso); Luciano Orquera (Aironi); Tommaso Benvenuti (Treviso); Gonzalo Canale (Clermont Auvergne); Luca Morisi (Crociati); Alberto Sgarbi (Treviso); Angelo Esposito (Ruggers Tarvisium); Roberto Quartaroli (Aironi); Giulio Toniolatti (Aironi); Giovanbattista Venditti (Aironi); Andrea Masi (Aironi); Luke McLean (Treviso)

Forwards: Martin Castrogiovanni (Leicester); Lorenzo Cittadini (Treviso); Alberto de Marchi (Aironi); Andrea Lo Cicero (Racing Metro); Leonardo Ghiraldini (Treviso); Tommaso d’Apice (Aironi); Marco Bortolami (Aironi); Quintin Geldenhuys (Aironi); Antonio Pavanello (Treviso); Cornelius Van Zyl (Treviso); Robert Barbieri (Treviso); Mauro Bergamasco (Aironi); Paul Derbyshire (Treviso); Simone Favaro (Aironi); Sergio Parisse (Stade Français); Alessandro Zanni (Treviso)

Jogador decisivo:

Há um jogador que poderia fazer a diferença para a Itália: Mirco Bergamasco. Infelizmente, ele não poderá participar do torneio, o que deixará a responsabilidade nas mãos de outros jogadores mais experientes, como seu irmão Mauro, além de Martin Castrogiovanni e o capitão Sérgio Parisse, ambos nascidos na Argentina.

Jogo chave:

Contra a França, no dia 4 de fevereiro, no Stade de France. É simples: vencer e fazer história ou perder e dar início a um longo Six Nations.

Previsão:

6º Lugar