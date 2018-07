A Era do Gelo do rugby

Não estamos falando do estilo de jogo inglês ou escocês no Six Nations, mas sim onda de frio e neve que congelou a Europa e determinou mudanças no cronograma da maior competição de seleções do continente. O duelo entre França e Irlanda, que deveria ter sido jogado em Paris no último fim de semana, acabou ficando para o próximo dia 4 de março.

O fim de semana ficou marcado pela neve na Itália, quando o time local bateu os ingleses em números de trys, mas perdeu no placar final, graças aos chutes de Owen Farrell, que rapidamente está se tornando a nova sensação dos campeões mundiais de 2003. Os italianos encontraram dois trys na sequência, esquentando a torcida e quase confirmando o que seria uma vitória histórica.

Mas como diz o cliché, o rugby é um jogo de dois tempos e assim foi. A Inglaterra saiu do que seria uma gélida derrota para um triunfo construído a partir de um try de Charlie Hodgson. O resto ficou por conta de Farrell, chutando para longe as chances italianas na primeira era do gelo do fim de semana.

A segunda partida que também não foi cancelada pelo mal tempo cruzou Gales x Escócia. Os escoceses rezavam para a neve cancelar o voo de Leigh Halfpenny, mas não foi o que aconteceu. O homem que friamente decidiu o jogo contra a Irlanda, conseguiu marcar dois trys, converteu três e ainda chutou mais dois penais.

Os europeus tiveram uma boa desculpa, é verdade, desta vez. Jogar abaixo de zero e exigir pensamentos mais inteligentes é difícil. Agora que moro no Brasil, mas também já vivi na Inglaterra, sei que não há nada pior do que isso.

Nada poderia ser mais diferente deste fim de semana de Six Nations do que os 40 graus em Las Vegas. Os jogadores mais rápidos do mundo, sexy cheerleaders e longas noites de cassino. Mas Halfpenny conseguiu pegar um pouco deste calor e colocou fogo na disputa pelo mais cobiçado título europeu.

Vamos torcer para um tempo melhor na próxima rodada!

Six Nations – 2ª rodada

Gales 27 x 13 Escócia

Inglaterra 19 x 15 Itália

França x Irlanda (adiado pela neve)

Posição / Seleção / Pontos

1 Gales – 4

2 Inglaterra – 4

3 França – 2

4 Irlanda – 0

5 Escócia – 0

6 Itália – 0