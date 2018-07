A experiência brasileira em Viña e o rugby chileno

A jovem equipe brasileira de rugby Sevens, a modalidade olímpica, foi derrotada pelas maiores forças do esporte na América do Sul no Seven Viña 2012 e acabou na quarta colocação. O tradicional torneio, disputado no último fim de semana, mostrou bem como está a hierarquia do esporte no continente: a Argentina sagrou-se campeã, batendo o Uruguai na final, e o Brasil perdeu o terceiro lugar para o Chile.

Nossa seleção se apresentou com um elenco renovado, com alguns atletas com pouca experiência internacional. No primeiro dia, derrotas para Uruguai (26×0), Chile (31×10) e Argentina (31×10). No domingo, a Argentina foi novamente a adversária nas semis (derrota por 33×5) e o Chile na disputa de 3º lugar (22×0).

Anfitriões do torneio, os chilenos têm evoluído bastante no rugby, com base na força de seus clubes, como o do colégio Mackay, que recebeu o evento. De tradição escocesa, a instituição está no país desde 1857 e carrega um pouco da história do rugby no país.

As escolas britânicas são as principais formadoras de atletas no Chile. No Mackay, por exemplo, uma tradição faz com que o esporte se desenvolva: a cada ano o colégio forma uma equipe. Os garotos passam a ser conhecidos (e se reconhecer) pelo ano da turma. Com isso, a rivalidade interna é grande e a disputa por lugares no time principal aumenta.

A formação da equipe de rugby, que fez sua primeira partida em abril de 1956, partiu de ex-alunos. Os Old Mackayans, ou simplesmente Old Macks, como sempre foram chamados, decidiram montar uma associação para se reunir e organizar eventos. O rugby foi escolhido como o esporte principal para representar a associação e até hoje os Old Macks, que treinam e mandam jogos no colégio Mackay, dão bastante trabalho nas duas divisões do campeonato local.

No país, assim como Uruguai e Brasil, os jogadores da seleção são amadores, mas alguns já buscam clubes no exterior e visam participar de competições fora do Chile. Mesmo estando a frente do Brasil no ranking IRB e tendo um melhor histórico contra a seleção no esporte, os chilenos não foram convidados para a etapa de Las Vegas (EUA) do Circuito Mundial de Rugby Sevens.

A Olimpíada em 2016 no Rio de Janeiro e a aposta da International Rugby Board no desenvolvimento do rugby por aqui definiram o convite, que colocará este mesmo time brasileiro frente as maiores potências do mundo nos dias 3 e 4 de fevereiro, o próximo grande desafio internacional da seleção.