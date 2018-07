A NOVA GERAÇÃO SPRINGBOK E O SEGREDO “VEE PEE”

As letras W.P. são sinônimo de rugby na África do Sul. Em idioma africâner, a sigla é pronunciada como “Vee Pee” e se refere ao Western Province, um clube de Cape Town que tem 32 títulos de Currie Cup e ainda disputa o Super Rugby com o nome de Stormers. É de lá que surgiram jogadores como o terceira linha da seleção da África do Sul, Shalk Burger, e mais recentemente Cheslyn Kolbe, eleito o melhor atleta do Sevens de Punta del Este, disputado no Uruguai no último fim de semana.

A casa dos Vee Pee é centenária: o Newlands Rugby Stadium, um dos palcos mais antigos do rugby mundial. Por outro lado, o trabalho de base em Province é bem atual e já serve de referência no país. O nome dado ao projeto é “Rugby School of Excellence”, uma verdadeira escola de excelência em rugby, que de fato reúne grandes profissionais e se tornou modelo em conduta para jovens atletas.

No país que assistiu de perto a profissionalização do rugby – a África recebeu a Copa do Mundo em 1995, ano do fim oficial do amadorismo – não é escondido de ninguém que o objetivo é preparar jogadores para a elite do esporte. O trabalho começa com a visita anual a 33 escolas, espalhadas nos subúrbios norte e sul de Cape Town e no interior da província.

Desde 2005, quando o School of Excellence tomou a forma atual, treinadores renomados como Peter de Villiers (da seleção principal da África do Sul) ministram as atividades. A cada ano, jogadores são selecionados em partidas locais e divididos em três categorias: menores de 12, 15 e 17 anos.

Até os 12 anos o foco é nas habilidades básicas do jogo, além das técnicas de tackle, corrida e manejo da bola. Para os M-15 e M-17, a preparação passa a incluir tática de jogo, condicionamento físico individualizado e instruções sobre nutrição. Os resultados regionais aparecem rapidamente. Em 2010, os times da W.P. venceram 20 dos 23 jogos que disputaram e 5 das 6 finais que alcançaram.

Hoje, quase metade do elenco atual da equipe principal do Western Province vem da Scholl of Excelellence. O caminho para chegar lá é longo, mas bem definido. Para atingir o nível profissional é necessário chegar a sexta etapa do processo, que conta com times locais e regionais, um nível de dedicação integral fora do horário da escola, além de times Junior e Senior.

Cheslyn Kolbe, que levou o troféu de destaque no “Punta 7s” e Shalk Burger, capitão da África do Sul no título da Copa de 2007 (que também já foi eleito melhor do mundo pelo IRB), são prova do sucesso desse formato. Com patrocínio da Toyota, os torneios regionais infantis são até televisionados no país.

A busca por novos talentos Springboks se renova a cada ano, seja nos clubes ou na seleção. Não bastasse projetos como o da W.P., a África do Sul estreou o SA Academy em Punta, no Uruguai. A equipe que contou com os trys de Kolbe é uma espécie de vestibular para os jogadores que querem chegar a seleção principal de Sevens do país – e, claro, uma aposta já pensando nos Jogos Olímpicos de 2016.