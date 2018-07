A revanche galesa e os desafios da Irlanda no Six Nations

Depois de anunciar um elenco de 24 jogadores, a Irlanda começa sua preparação final para seis duros meses de rugby. A equipe ainda conta com outros seis atletas, que serão observados no cenário internacional e podem compor a equipe caso forem requisitados.

A partida contra os All Blacks, atuais campeões mundiais, em junho será o maior dos desafios do ano. Mas o primeiro compromisso para valer acontece já no Six Nations, maior torneio de seleções do hemisfério norte.

Uma missão na qual a Irlanda já mostrou sinais de que está preparada. Para a campanha 2012, os irlandeses podem se sustentar no sucesso de seus times na Heineken Cup. Leinster e Munster lideraram suas chaves e o Ulster se classificou em segundo lugar no seu grupo, pelo saldo de pontos.

A grande perda da equipe é o fato de Brian O’Driscoll, alma do time na última década, não vestir a camisa 13 este ano. Uma cirurgia no ombro, após o Mundial do ano passado, tira totalmente as chances de BOD entrar em campo no Reino Unido.

Com O’Driscoll de capitão, a Irlanda ganhou um jogo turbulento contra os EUA (22-10) na Copa do Mundo e ainda conquistou uma vitória histórica sobre a Austrália na fase de grupos, mas acabou perdendo para Gales (10-22), ficando de fora do que seria sua primeira semifinal.

O que nos leva ao grande duelo da primeira rodada do Six Nations 2012: Irlanda x Gales. Uma legítima revanche, com os irlandeses jogando na mesma casa em que conquistaram o título invicto de 2009.

Jogadores decisivos:

Ronan O’ Gara foi o artilheiro do time na campanha vitoriosa de 2009 e sua experiência vai ser decisiva para o grupo. Se tiver oportunidade, o jovem Simon Zebo pode ser a grande surpresa do Six Nations.

Jogos chave:

A partida de estreia em Dublin contra o País de Gales vai ser crucial. Dois jogos fora de casa, contra França e Inglaterra, vão definir o destino dos irlandeses.

Previsão:

1º ou 4º, difícil demais para saber

Elenco:

Rory Best (Banbridge/Ulster); Tommy Bowe (Ospreys); Tom Court (Malone/Ulster); Sean Cronin (St. Mary’s College/Leinster); Leo Cullen (Blackrock College/Leinster)

Gordon D’Arcy (Lansdowne/Leinster); Keith Earls (Young Munster/Munster); Stephen Ferris (Dungannon/Ulster); Cian Healy (Clontarf/Leinster); Jamie Heaslip (Naas/Leinster);

Shane Jennings (St. Mary’s College/Leinster); Rob Kearney (UCD/Leinster); Fergus McFadden (Old Belvedere/Leinster); Conor Murray (Garryowen/Munster); Sean O’Brien (Clontarf/Leinster); Donncha O’Callaghan (Cork Constitution/Munster); Paul O’Connell (Young Munster/Munster); Ronan O’Gara (Cork Constitution/Munster); Eoin Reddan (Lansdowne/Leinster); Mike Ross (Clontarf/Leinster); Donnacha Ryan (Shannon/Munster); Jonathan Sexton (St. Mary’s College/Leinster); Andrew Trimble(Ballymena/Ulster); Paddy Wallace (Ballymena/Ulster)

Jogadores adicionais (disponíveis, treinam a parte):

Ian Nagle (Cork Constitution/Munster); Peter O’Mahony (Cork Constitution/Munster); Tiernan O’Halloran (Galwegians/Connacht); Paddy McAllister (Ballynahinch/Ulster); Andrew Conway (Blackrock College/Leinster); Simon Zebo (CorkConstitution/Munster)

Partidas:

05/2 x Gales (Dublin)

11/2 x França (Stade de France)

25/2 x Itália (Dublin)

10/3 x Escócia (Dublin)

17/3 x Inglaterra (Twickenham)