A SEMANA DO RUGBY

É verdade que muitos atletas estavam na condição de ganhar o troféu de jogador do torneio no Six Nations, mas foi o galês Dan Lydiate o escolhido. Com duas eleições de homem da partida durante a competição, o asa do Newport Gwent Dragons jogou muito, junto de outros dois jovens terceira linhas galeses, entre eles o capitão Sam Warburton. Além dos candidatos do campeão País de Gales, um jogador que poderia ter ficado com o título é o halfscrum de 20 anos Owen Farrel, da Inglaterra, que deu ritmo aos ingleses vice-campeões, mostrando bastante habilidade.

ENCONTRO DE GIGANTES

Gales levou o troféu do Six Nations sobre a França, ao vencer na rodada final por 16-9. Foi a terceira vez em oito anos que os galeses ficam com o título mais importante da Europa – todas elas com direito a Grand Slam. A União de Rugby de Gales também anunciou que jogará contra os All Blacks em novembro, no que será o duelo entre as melhores seleções dos hemisférios norte e sul.

MORDER NÃO VALE

Alguns jogadores receberam suspensões nesta semana. A mais significativa foi do atleta inglês Dylan Hartley que se defende de acusações de “mordidas”, o que pode lhe custar até mais de 12 semanas de afastamento. Se você pode pegar até oito semanas de gancho por um tackle perigoso, algo que muitas vezes faz parte da disputa no jogo, é justo que se pegue ainda mais dias por algo que está totalmente fora do que é válido em um jogo de rugby. Hartley já havia sido suspenso por seis meses em 2007 por atingir propositalmente os olhos de um adversário.

NONU X HURRICANES

O encontro entre Piri Weepu e Ma’a Nonu com os Hurricanes, antigo time em qual atuaram, é destaque na imprensa neozelandesa, que faz questão de inflamar o duelo. A equipe de Wellington vai encarar os Blues, novo time de Weepu e Nonu, que estão escalados como titulares – de abertura e primeiro centro, respectivamente. Nonu foi dispensado pelo treinador Mark Hammet, e Weepu foi para os Blues logo após o fim da Copa do Mundo. Com certeza, disputa vai esquentar, já que um jogador sempre quer impressionar seus antigos colegas de time – ou mostrar para o treinador que não o quis, que ele estava completamente enganado.

CRUSADERS VOLTAM A CHRISTCHURCH

Depois de sofrer com diversos contratempos como um terremoto que devastou grande parte da região, os Crusaders finalmente voltarão a jogar em Christchurch, depois de quase dois anos viajando. O novo estádio está 99% completo e pronto para receber o encontro com os Cheetahs, que depois da vitória na semana passada na Austrália estão locos para estragar a festa do retorno de Dan Carter e dos fãs de Canterbury.

DE CABEÇA PARA BAIXO

O Racing Metro pode perder uma de suas estrelas para o Sharks da África do Sul – não se engane com o Sale Sharks. François Steyn pode estar de mudança para sua terra natal, após três anos de rugby francês. Seria uma grande investida dos Sharks, com Pat Lambie podendo contar com um ainda garoto Steyn no elenco. Uma transferência interessante e que vai contra a maré: ultimamente, os craques no auge da forma tem ido do hemisfério sul para o norte e não o contrário.

VETERANO WALLABY NO TOP 14

Uma passagem rápida e lucrativa pela França: o Wallaby George Smith passará o resto da temporada no Stade Francais. Smith acabou de sair de um contrato com o Suntory Sungoliaths, equipe campeã japonesa de clubes. O jogador não é estranho ao Top 14 francês, já que atuou pelo Toulon em 2010. Ainda que os números do contrato com o veterano de 100 caps não tenham sido divulgados, com certeza os valores não são baixos.





REVANCHE NO SUPER RUGBY

Os Rebels farão de tudo para conquistar a tão esperada primeira vitória no Super Rugby neste fim de semana contra o Force. É difícil de entender como um time com uma linha tão poderosa ainda amarga três derrotas e nenhum triunfo na temporada 2012. Por sorte, darão alguma alegria a seus fãs no jogo deste fim de semana, tentando reverter um apertado revés, por 25-26, para o mesmo Force no ano passado.

