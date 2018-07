Abuso nas apostas e roubo tiram Ripia do Western Force

Willie Ripia deveria ser notícia pela velocidade de suas pernas nos campos de rugby. Infelizmente, o ex-camisa 10 dos Highlanders e dos Hurricanes foi pego pela agilidade de suas mãos fora do gramado.

Nesta semana, o neozelandês que atua no rugby australiano rescindiu seu contrato com o Western Force depois de ser flagrado por uma câmera roubando companheiros de time para pagar dívidas de apostas.

Muitas vezes, fatos lamentáveis como este são resolvidos “dentro de casa”, mas não é a primeira vez que Ripia se envolve com o mesmo problema. Não sobrou alternativa senão interromper sua participação no Super Rugby até o assunto ser resolvido.

Há uma linha bastante tênue quando falamos de problemas pessoais que interferem o clube. Mesmo recebendo assistência, Ripia cruzou essa linha. Uma situação parecida com a do All Black Zac Guilford, que abusou na bebida no fim do ano passado.

Com 26 anos, Ripia é um jogador extremamente talentoso que estava se encaminhando para atuar pela Austrália, já que ganhou cidadania no país vizinho. Mas suas chances se reduziram a quase nada. O atleta das seleções M-19 e M-21 terá de procurar ajuda, sem dúvida, e nós teremos de esperar pelo seu próximo passo no rugby.

Ficam ainda algumas perguntas para serem respondidas.

Ele tomou a decisão certa em rescindir o contrato ou deveria ter esperado para ver como sua franquia lidaria com a situação? O clube deveria ter feito mais para ajudar o jogador ou ele realmente foi longe demais? A situação poderia ter sido resolvida internamente ou Ripia de fato tinha de ser processado como qualquer cidadão comum?

É horrível ver um jogador tão diferenciado passar por situações como esta. Às vezes, esquecemos que as pessoas que vemos na TV vivem no mundo real e enfrentam tempos difíceis, como qualquer um.