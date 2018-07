BATALHA NA PRAIA

Para fechar uma emocionante semana para o rugby brasileiro, com a seleção feminina disputando o Mundial de Sevens em Dubai e a abertura do Emirates Cup, na mesma cidade, com o Brasil masculino enfrentando equipes de outros dois continentes, não podemos esquecer de que dos dias 9 a 11 de dezembro outras duas seleções nacionais brasileiras competirão. Será em Manta, no Equador, nos II Jogos Sul-Americanos de Praia, competição anual que conta com o rugby de areia, ou Beach Rugby.

Nosso time feminino vai defender o título e os homens, após periodo intenso de preparação em Maresias (SP) vão tentar trazer o primeiro troféu para casa. Seleções da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru, Uruguay e Venezuela duelarão em um torneio bastante disputado.

“É uma oportunidade diferente, mas ao mesmo tempo muito empolgante. Estaremos representando nosso país em um esporte relativamente desconhecido, porém, com garantia de crescer se lembrarmos da nossa tradição em esportes na areia”, acredita Pedro Sahade, da seleção masculina.

Ele está certo quando aposta no crescimento. Imagine o rugby de areia como uma mistura de capoeira, futebol e vôlei. Junte tudo e acrescente atletas gigantes. A modalidade ficou ainda mais atrativa com algumas mudanças nas regras, aproximando o Beach do rugby Union, ou XV, jogado em gramado com 15 jogadores de cada lado. Depois de apitar algumas partidas na última semana, posso garantir que o jogo ficou ágil e intenso, capaz de proporcionar um grande espetáculo.

Na próxima vez que for para a praia, faça um TRY: experimente o Beach Rugby.

Confira a lista de convocados para os II Jogos Sul-Americanos de Praia:

Manta, Equador, 9 – 11 Dezembro

Seleção Feminina:

Beatriz Pereira (Desterro RC)

Gabriela Pioli (SPAC)

Isadora Perna (São José RC)

Juliana Souza (Desterro RC)

Vanessa Chagas (Desterro RC)

Maíra Magdaleno (Desterro RC)

Vanessa Gardelim (São José RC)

Viviane Trindade (Niterói RFC)

Seleção Masculina:

Alexandre Spani – capitão – (São José RC)

Bruno Rossi (São José RC)

Danilo Taino (Ilhabela RC)

Elias Fonseca (UniBrasil/CRC)

Paulo Souza (Ilhabela RC)

Pedro Mantovani (Bandeirantes RC)

Pedro Sahade (Bandeirantes RC)

Thiago Thut (Bandeirantes RC)

Comissão técnica:

Antônio Martoni (Chefe da Delegação e Treinador da Seleção Masculina)

Carim Saad (diretor esportivo)

José Eduardo Moraes (Treinador da Seleção Feminina)

Anderson Garcia (Auxiliar Técnico Seleção Feminina)

Felipe Lara (Fisioterapeuta).

Foto: SaccomannoVideo: http://www.youtube.com/TryRugbyBrasil