Emocionante e cativante, poderoso e puro, hábil e simplesmente agressivo.

São palavras que definem o esporte que amamos: o RUGBY. Bem-vindo ao TRY RUGBY, um blog cujo maior objetivo é deixar o leitor por dentro do mundo do rugby, trazendo informação relevante e de qualidade, além de muita opinião e interatividade, para que você também participe da evolução do rugby brasileiro.

Se o futebol virou referência mundial no nosso país, o mesmo aconteceu o rugby na Nova Zelândia. O curioso é que as modalidades chegaram juntas, sempre contando com a presença dos ingleses, seus inventores. Ninguém melhor para contar o que aconteceu em todo esse tempo do que Jacob Mangin, jogador e treinador de rugby neozelandês que escolheu o Brasil para viver há dois anos.

Ao lado de “Jake” e com a sua ajuda vamos revelar o que o rugby tem a oferecer para o Brasil e descobrir por que tantas pessoas estão procurando o esporte nos clubes espalhados pelo país. Junto de nossos leitores, queremos informar não somente resultados, mas resgatar verdadeiras histórias de rugby.

Ainda há uma grande parte do Brasil que não tem contato com o esporte e nosso desejo é que todos possam receber a melhor informação possível por meio de posts, fotos, vídeos e o mais importante: sua opinião.

Bem-vindos, novamente, ao nosso blog. Não se esqueça de que sua participação vai fazer o rugby deslanchar no Brasil.

O TRY do nosso nome se refere ao ponto máximo do esporte, quando o time atravessa todo o campo e apoia a bola ovalada no chão. O momento em que todo trabalho de uma equipe se transforma em alegria e comemoração. Mas é também o nosso convite para quem ainda não conhece bem o esporte. Conheça, entenda, TENTE e EXPERIMENTE o rugby.

TRY RUGBY!