Bicampeões mundiais, Springboks têm novo técnico

A União de rugby da África do Sul (SARU) confirmou Heyneke Meyer como novo treinador da seleção do país, os Springboks, com um contrato de quatro anos. Meyer treinava a equipe inglesa do Leicester Tigers, mas já havia despontado como técnico entre 2002 e 2006, a frente dos Blue Bulls.

“Sou realista e sei que o processo para montarmos a equipe vai levar tempo. Mas acredito que em alguns anos seremos a nação mais forte do mundo e, sem ser arrogante, é esse o lugar que nos pertence”, destacou Meyer em seu anúncio oficial.

Em 2008, o nome do novo contratado já rondava entre os dirigentes da SARU – para muitos ele era, inclusive, a melhor opção para suceder Jake White. Mas o cargo acabou indo para Peter de Villers, que comandou a seleção na Copa do Mundo 2011 e deixou seu posto após a derrota para a Austrália nas quartas-de-final. Apesar não ter sido uma apresentação ruim, a eliminação não foi vista como digna de um elenco que havia vencido o Mundial de 2007.

Desde então, a seleção bicampeã do mundo estava sem um comandante. O nome de Meyer voltou à tona, contando com uma indicação de peso. O segunda linha Victor Matfield, jogador que mais vezes vestiu a camisa Springbok nomeou Meyer, chegando a dizer que foi se trata do melhor técnico com quem trabalhou em toda sua carreira.

Meyer terá tempo para montar seu time, que enfrenta a Inglaterra três vezes em junho (dias 9, 16 e 23) em partidas marcadas na África do Sul. Os duelos servirão de preparatório para o Rugby Championship, torneio em que os Springboks terão pela frente Argentina, em agosto, e Austrália e Nova Zelândia, nos meses de setembro e outubro.

“Para mim é uma honra imensa. Vejo claramente como uma responsabilidade enorme, pois você passa a carregar as esperança e sonhos de toda África do Sul nos seus ombros”, finalizou Meyer, que ainda tem em 2012 confrontos contra Irlanda, Escócia e Inglaterra, em novembro.

HEYNEKE MEYER

Idade: 44 anos

Nascimento: Nelspruit, África do Sul

Primeiro clube como treinador: SWD Eagles, em 1998 (30 anos), sendo semifinalista da Vodacom Cup

Clubes: SWD Eagles, Stormers (assistente), Blue Bulls, Leicester Tigers

Principais títulos: Vodacom Cup 2002, 2003 e 2004 (Blue Bulls)

Springboks: Treinador assistente em 1999 e 2001