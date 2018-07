Brasil joga sob os olhares do mundo do rugby

Aproximadamente 220 milhões de pessoas estarão assistindo a tentativa do Brasil de fazer história contra Inglaterra, Quênia e Escócia. A estimativa das transmissões da etapa de Las Vegas do Circuito Mundial mostra a visibilidade que o rugby do Brasil terá neste fim de semana.

O mundo do rugby estará de olho, tentando descobrir que tipo de jogo o Brasil é capaz de oferecer. Já é conhecido, mundialmente, a criatividade e estilo do futebol brasileiro. Agora é a hora de ver se toda a ginga associada ao Brasil pode ser aplicada ao rugby Sevens.

Ou então, se será criado um novo estilo, quebrando o estereótipo ao qual o Brasil está ligado. O melhor a fazer é aproveitar o “fator surpresa” e jogar aberto e de forma imprevisível, para causar o que seria a zebra do ano no rugby inglês.

Vencer a Inglaterra é um pedido abusado. Mas, independentemente do resultado, o mundo estará assistindo ao momento de maior destaque do rugby nacional.

BandSports

SEXTA-FEIRA

23h20 – 01h00

Quênia x Escócia

Brasil x Inglaterra

Nova Zelândia x Austrália

SÁBADO

17h30 – 18h30

Brasil x Escócia (VT)

Brasil x Quênia (ao vivo)

23h50-1h30

QUARTAS DE FINAL CUP

DOMINGO

17h30 – 21h

SEMI FINAIS CUP

FINAIS