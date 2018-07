CAMISAS DE RUGBY PARA QUEM PRECISA

O que a sua camisa de rugby significa para você? Por acaso ela te dá uma sensação de orgulho e te ajuda a se identificar com algo maior? Ela te faz continuar jogando pelos seus companheiros de time e te incentiva a levantar, enquanto outros acabariam ficando caídos no chão? Bom, se alguma vez você colocou uma camisa e foi a campo, imagino que a resposta seja sim.

É exatamente por esta razão que todo atleta (ou futuro jogador) merecer uma. Como o rugby está crescendo no Brasil, e chegando a comunidades carentes que não tinham ideia do esporte, é comum ver crianças com camisas velhas, de futebol ou de rugby mesmo, mas em más condições.

Nosso objetivo é uma camisa para cada criança. Se perguntar para cada uma, vai ver que é uma grande vontade e necessidade. Como a meta é audaciosa, começamos com um lugar já conhecido na zona sul de São Paulo. Mas a ideia é atingir todo o Brasil.

O projeto é chamado “Camisas para Kids” e o nome em inglês para crianças se dá pelo fato de estarmos convocando ajuda internacional da comunidade do rugby. Na página do Facebook, há mais informações, além de um vídeo (também em inglês) com a primeira ação da campanha.

Uma grande doação inclusive já chegou. Vem de Waikato, uma forte região de rugby na Nova Zelândia, que também sabe o que é ter crianças que precisam de ajuda. O UMG (Universal Management Group) é uma organização internacional que abraçou a conceito. Recentemente, promoveram um “training day” onde atletas entregaram o que tinham, sabendo que cada pequena ajuda é importante.

Estamos em contato com diversos outros clubes para lá do oceano e continuaremos a fazer o possível para cumprir o que acreditamos ser uma meta alcançável. Uma criança, uma camiseta. Por isso, caso se identificar com o projeto e quiser colaborar, entre em contato pelo Facebook ou blog e seja parte também de algo especial.