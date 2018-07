Christchurch: O RUGBY E A VIDA DEPOIS DO TERREMOTO

Pouco mais de um ano atrás, no dia 22 de fevereiro, Christchurch foi atingida por um terremoto de magnitude 6.3, que simplesmente devastou a cidade e os arredores. Christchurch está localizada bem ao centro da costa leste, na ilha sul da Nova Zelândia. Na época, era a terceira cidade em número de habitantes do país, com 380 mil residentes.

O abalo sísmico de 2011 arrasou o lugar, mas foi o tremor de magnitude 7.1 de 2010, que começou a devastar a estrutura e estabilidade da cidade. Ainda que nenhuma vítima tenha sido registrada em 4 de setembro de 2010, foi essa “balançada” no planeta que deu início ao desastre. Seis meses depois, o lugar estava irreconhecível.



Tendo vivido metade da minha vida em Christchurch, e contando com praticamente toda a família morando ali, foi chocante ver não apenas pessoas perdendo entes queridos, mas as vidas dos moradores em geral sendo abaladas. Alguns parentes não conseguiam chegar às suas casas, pois tudo estava destruído. Junto das residências, a economia local foi para o chão: muitos perderam seus negócios, e outros simplesmente se recusaram a voltar para a cidade e acabaram se mudando.

No total, 185 pessoas foram mortas pelo terremoto de 2011, fazendo do fenômeno o segundo na escala de desastres naturais mais fatais da história do país. Com vítimas de mais de 20 países diferentes, a repercussão internacional da tragédia foi enorme.

O PAPEL DO RUGBY

Christchurch é parte fundamental da cultura do rugby kiwi. O lugar é um dos pilares que sustentam o esporte na Nova Zelândia, desde o começo da modalidade na ilha. A tradição começa no século XIX, com a fundação do Christchurch Rugby Club, um dos primeiros do país. Hoje em dia, o clube é famoso por ter no seu quadro de honra, jogadores como Ritchie McCaw, o 31º All Black da agremiação.

Com o passar do tempo, a região de Canterbury – onde está Christchurch – produziu um atleta de seleção atrás do outro e foi terreno fértil para surgimento de jogadores “durões”, que não deixam nada a desejar dentro do gramado.

O rugby em Christchurch, como em muitos lugares da Nova Zelândia, é uma religião. A tríade Rugby, Corrida (de cavalos) e Cerveja, que é associada à antiga cultura kiwi, tem suas raízes na região. Com essa época superada pela era profissional, Canterbury passou a ser referencia de um rugby extremamente regrado e estruturado.

Os Crusaders se tornaram o verdadeiro ícone da região e motivo de real orgulho para quem mora por ali. Quanto o time significa para a cidade? Para falar a verdade, são as únicas celebridades do lugar, capazes de lotar o estádio em todas as noites de jogo, com fãs gritando pela equipe vermelha e preta.

O LONGO ANO DE 2011

Depois de o estádio AMI ser devastado e anunciando oficialmente como inutilizável, os Crusaders tiveram de atuar durante toda a temporada de Super Rugby fora de casa. Imagine isso: não jogar nenhuma partida do ano em sua cidade. Algo que afeta não só as semanas de preparação para um jogo como a parte mental dos atletas, que sabem que não dormirão nenhuma vez na sua própria cama na véspera de uma partida.

Somando todas as viagens da última temporada, os atletas do Crusaders viajaram mais de 100.000 km, tendo visitado 12 cidades e quatro países diferentes. A cultura e disciplina do time são tão fortes, que elenco e comissão técnica conseguiram chegar a décima final de torneio, sendo superados apenas na final por uma forte equipe do Queensland Reds. O feito fez a moral e o orgulho da cidade rejuvenescer. A força e determinação do time de rugby em não desistir com as adversidades ecoaram por Canterbury.

Além de não poder contar com o time jogando na cidade por um ano, os moradores de Christchurch tiveram de conviver com a exclusão do lugar da Copa do Mundo, que não acontecia desde 1987 no país. Todos aqueles fãs alucinados pelos All Blacks tiveram de viajar para longe para acompanhar a seleção contra os melhores elencos do mundo, no ano passado.

Mas o mesmo espírito que foi mostrado no meio do turbilhão do terremoto apareceu de novo, quando a cidade construiu uma área especial para a Copa, no Hagley Park, para que todos pudessem ter esta experiência, vivida há 24 anos, quando Nova Zelândia e Austrália sediaram juntas o evento.

O parque teve milhares de visitantes durante o Mundial. Aliás, muitos assistiram ali uma tensa final, torcendo pelo ídolo local (e capitão All Black) Ritchie McCaw, que levantou a William Webb Ellis e deu início a uma grande festa.

UM DEMORADO RECOMEÇO

Tudo começa a voltar para o lugar agora. Aos poucos, a cidade está sendo reconstruída. Pessoas estão retornando para suas casas e os últimos detalhes já foram acertados no novo Christchurch Stadium. O recém inaugurado estádio começou bem: os Crusaders conquistaram uma esperada e merecida vitória sobre os Cheetahs no fim de semana passado.

O público está cada vez mais se sentindo confortável com a nova casa e a adorada equipe de volta – ainda que suas casas provavelmente precisem de reparos devido ao terremoto. A volta do craque Dan Carter aos gramados e a possibilidade de McCaw retornar ao time antes do que se espera é o suficiente para dar algum alívio para tanta tristeza.

O rugby teve um papel enorme na criação da identidade da cidade. O esporte da bola oval ajudou Christchurch a superar o momento mais difícil de sua história e, sem dúvida, vai continuar dando momentos de muita alegria a seus moradores e fãs.

Fotos: Novo estádio: reprodução stuff.co.nz (IAIN MCGREGOR/Fairfax NZ); torcida: reprodução press.co.nz (IAIN MCGREGOR/ Fairfax Media)