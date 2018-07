Com 10 seleções, Sul-Americano de Sevens será no Rio

Depois de passar por São José dos Campos (SP) e Bento Gonçalves (RS) em um passado recente, o Sul-Americano de Sevens 2012 está definido para os dias 10 e 11 de março, no Rio de Janeiro. O torneio, que sempre serve como termômetro para o rugby brasileiro, contará agora com 10 equipes masculinas e 8 femininas. Organizadora da competição, a Confederação Sul-Americana de Rugby (CONSUR) confirmou a participação de Equador e Guatemala entre os homens.

De um nível abaixo das maiores potências da América do Sul, as duas seleções da América Central não devem causar muita surpresa. Assim como o Brasil e o Uruguai – convidados para a etapa de Las Vegas do Circuito Mundial de Rugby Sevens –, ambas devem encarar o torneio como experiência internacional e oportunidade para medir como anda o desenvolvimento da nova modalidade olímpica no país.

O Sul-Americano será disputado exatamente um mês após o Sevens de Las Vegas, o maior desafio da história desta geração. O que o Brasil vai enfrentar nos Estados Unidos, no segundo fim de semana de fevereiro, só pode ser equiparado com a participação no Middlesex Sevens, disputado no lendário estádio de Twickenham, em julho do ano passado. Onde nossa seleção, aliás, foi muito bem.

Com certeza, a disputa em Vegas vai estimular o elenco no Sul-Americano deste ano. Já que a ida aos EUA vai elevar os limites do Brasil, por que não acreditar em uma posição melhor do que o terceiro lugar do ano passado?

Para isso, além de bater o Chile (até agora a terceira potência no continente), será preciso superar o Uruguai, que também virá embalado de Vegas e a Argentina, que costuma jogar com seu time B. Essa barreira pelo menos já foi quebrada em janeiro de 2011, com uma vitória inédita sobre os Pumas em uma partida de Sevens.

Além das seleções da América Central e de Brasil, Uruguai, Chile e Argentina, a competição masculina terá a presença de Colômbia, Peru e Venezuela.

Estas mesmas delegações contarão com equipes femininas. As meninas do Brasil, atuais donas do troféu, vão buscar o oitavo título continental. Para colaborar com a empreitada, a seleção feminina também vai competir em Vegas.

A diferença é que não será a primeira vez: no fim de 2011, duelaram contra as melhores seleções do mundo na etapa de Dubai do Circuito. Mesmo que não tenham conquistado nenhuma vitória, os jogos elevaram ainda mais o nível do rugby feminino por aqui. Distantes ainda mais das outras equipes sul-americanas em qualidade e experiência em competições internacionais, a seleção deve ter como candidata a rival a altura a Argentina, a única que tem conseguido diminuir essa diferença.