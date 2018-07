Com nocaute, All Black SBW é campeão dos pesos pesados

Na noite da última terça-feira, Sonny Bill Williams lutou pelo título de pesos pesados na Nova Zelândia…e venceu! Com direito a nocaute no primeiro round, SBW faturou o cinturão sobre o americano Clarrence Tillman. O novo centro dos Chiefs usou seu treinamento para o boxe como um forma de conseguir condicionamento extra para a abertura do Super Rugby.

Com 127 kg, Tillman não uma tarefa fácil, mas o melhor preparo físico e uma esquerda letal fizeram de Williams o campeão. Campeão do mundo pelos All Blacks, Williams retornará agora de forma integral para os treinamentos dos Chiefs. A equipe se prepara para a estreia contra os Highlanders no dia 25 de fevereiro.