Com provocação escocesa, comandantes falam do Six Nations

A exatamente uma semana do início do Six Nations, o torneio de seleções mais competitivo da Europa, declarações de treinadores e capitães agitaram a preparação final para a primeira rodada. Andy Robinson, head coach da Escócia, falou sobre seus comentários de que os jogadores ingleses foram “arrogantes” na última Copa do Mundo.

Escócia e Inglaterra se enfrentam na primeira rodada do campeonato, no dia 4 de fevereiro, que também terá Irlanda x Gales e França x Itália. Veja o que disseram os comandantes das seleções no anúncio oficial do torneio:

“EU NÃO TENHO NADA DE ARROGANTE. QUERO QUE A INGLATERRA, COMO EQUIPE, SEJA CONHECIDA COMO UMA SELEÇÃO QUE TRABALHA DURO, UMA EQUIPE QUE VAI LEVANTAR OS MEIÕES E JOGAR TUDO PELO SEU PAÍS” – Stuart Lancaster, treinador da Inglaterra

“FIZ ESSE COMENTÁRIO [SOBRE A ARROGÂNCIA DOS INGLESES NO DUELO CONTRA A ESCÓCIA NA RWC 2011] FALANDO DE CERTOS JOGADORES E PENSANDO NA FORMA COMO ELES TRATARAM NOSSA SELEÇÃO. RESPEITO É IMPORTANTE, POR ISSO O QUE TEMOS QUE FAZER É ENTRAR EM CAMPO E FAZER POR MERECER ESSE RESPEITO DOS NOSSOS ADVERSÁRIOS” – Andy Robinson, treinador da Escócia.

“TÍNHAMOS UMA SELEÇÃO BASTANTE NOVA NO ÚLTIMO MUNDIAL E ACREDITO QUE TODOS ACABARAM FELIZES COM A FORMA COM QUE NOS APRESENTAMOS. FICAMOS UM POUCO DESAPONTADOS EM NÃO CONSEGUIR MAIS, É VERDADE, MAS AGORA É HORA DE DEIXAR ISSO PARA TRÁS E COMEÇAR A PENSAR NOS QUATRO ANOS QUE ESTÃO POR VIR. A PREPARAÇÃO PARA A PRÓXIMA COPA DO MUNDO COMEÇA NESTE SIX NATIONS” – Warren Gatland, treinador de Gales.

“CONSTRUÍMOS UM ELENCO BEM SUCEDIDO NOS ÚLTIMOS ANOS. ISSO SE DEVE AS RECENTES VITÓRIAS DOS NOVOS CLUBES LOCAIS, DENTRO E FORA DE CASA, EM JOGOS DE EXTREMA PRESSÃO. ACREDITO QUE GANHAR É UM HÁBITO, NÃO IMPORTA A CAMISA QUE ESTEJA USANDO. POR ISSO, ESPERO QUE A GENTE CONSIGA TRAZER ESSE HÁBITO DE VENCER AGORA PARA A SELEÇÃO” – Paul O’Connell, capitão da Irlanda.

“ALÉM DA VITÓRIA SOBRE NÓS NO ANO PASSADO, AGORA ELES CONTAM COM UM TREINADOR FRANCÊS. SABEMOS QUE OS ITALIANOS CONHECEM BEM O RUGBY NA FRANÇA, POIS MUITOS JOGADORES ATUAM POR LÁ. POR ISSO, TEMOS CERTEZA DE QUE VAI SER UMA PARTIDA DURA, FÍSICA E PSICOLOGICAMENTE” – Philippe Saint-Andre, treinador da França.

“VAI SER DIFÍCIL POR VÁRIOS MOTIVOS: A REVANCHE DO ANO PASSADO, O FATO DA FRANÇA TER CHEGADO A FINAL DA COPA DO MUNDO E PORQUE TODO ENCONTRO COM A FRANÇA SEMPRE SERÁ ASSIM, DIFÍCIL. PARA NÓS É INTERESSANTE, POIS PODEREMOS OBSERVAR COMO O GRUPO SE COMPORTA EM UM CONTEXTO BASTANTE COMPLICADO, ALÉM DE NOS AJUDAR NA PREPARAÇÃO DE OUTRO DUELO DURÍSSIMO CONTRA A INGLATERRA NA SEGUNDA RODADA” – Jacques Brunel, treinador da Itália. /B.R.