COMEÇA NESTE FIM DE SEMANA O SUPER 10, MAIOR TORNEIO DE RUGBY DO PAÍS

No embalo dos estaduais, o Campeonato Brasileiro de Rugby XV (Super 10) começa neste fim de semana com quatro jogos. É a reunião dos dez times melhores classificados no país, que formam a primeira divisão do rugby XV nacional. As equipes entram embaladas pelas decisões dos torneios de cada estado que terminaram, em sua maioria, na semana passada.

Atual campeão da competição, o São José jogará em casa contra o BH, que se consagrou tricampeão mineiro. Outros três jogos na capital paulista completam a rodada. O SPAC recebe o Curitiba/Unibrasil (PR), o Bandeirantes encara o Niterói (RJ) e os campeões paulistas 2012 do Pasteur enfrentam o Farrapos (RS).

Rio Branco (SP) e Desterro (SC) folgam na rodada. Isso porque os times são divididos em dois grupos (verde e amarelo) de cinco equipes cada. Os quatro melhores classificados em cada chave avançam para as quartas-de-final, com mando de campo para a equipe melhor qualificada.

As semifinais e a decisão estão previstas para campo neutro nos dias 15 e 29 de setembro, respectivamente. A disputa das quartas também já tem data confirmada para 1º de setembro. Confira como ficaram os grupos e quais serão os confrontos das cinco primeiras rodadas:

GRUPO AMARELO – São José, Pasteur, Desterro, Farrapos e BH

GRUPO VERDE – Bandeirantes, SPAC, Rio Branco, Curitiba Rugby/Unibrasil e Niterói

1ª RODADA– 30 de junho

SPAC x Curitiba Rugby/Unibrasil – 14h00

SPAC – Av. Atlântica (antiga Robert Kennedy), 1448 – Santo Amaro – São Paulo (SP)

Pasteur x Farrapos – 14h00

Arena Paulista de Rugby – Rua Emília Marengo, 1072, Tatuapé – São Paulo (SP)

Bandeirantes x Niterói – 15h30

Clube das Arcadas (Band Arena) – Av. Dr. Dante Pazzanese, 421, Vila Mariana – São Paulo (SP)

São José x BH – 15h30

Centro Esportivo Teatrão – Rua Dr. Ricardo Edwards, 95, Vila Industrial – São José dos Campos (SP)

2ª RODADA – 14 de julho

Rio Branco x Bandeirantes

Curitiba Rugby/Unibrasil x Niterói

Desterro x São José

BH X Farrapos

3ª RODADA – 28 de julho

Rio Branco x Curitiba Rugby/Unibrasil

Niterói x SPAC

Farrapos x Desterro

BH x Pasteur

4ª RODADA – 4 de agosto

Bandeirantes x SPAC

Niterói x Rio Branco

São José x Pasteur

Desterro x BH

5ª RODADA – 18 de agosto

Curitiba Rugby/Unibrasil x Bandeirantes

SPAC X Rio Branco

Farrapos x São José

Pasteur x Desterro

*Todas as partidas têm entrada gratuita.

(Fonte da tabela: Confederação Brasileira de Rugby/brasilrugby.com.br)

Foto: Carina Furnaletto/Divulgação ZDL