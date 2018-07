CONSTRUINDO A BASE

Questão:

Como essa garotada da Nova Zelândia, África do Sul e Austrália tem tanta habilidade com uma bola de rugby na mão?

Resposta rápida:

Quando eles nascem, ganham uma bola antes mesmo da primeira chance de mamar nos seios da mãe

Outra resposta:

Nem todas essas crianças têm todas essas destrezas, mas aquelas que as possuem normalmente ganharam as habilidades jogando “touch” rugby, seja de brincadeira ou de forma competitiva.

Touch Rugby? Não é aquele jogo que usamos às vezes para aquecer e que, aliás, amamos, mas o treinador só deixa a gente jogar por uns cinco minutos? Sim, este mesmo, embora com algumas mudanças de regras que o tornaram uma das brincadeiras mais praticadas na Nova Zelândia.

O Touch Rugby nasceu do Rugby League, obviamente tirando-se as trombadas e diminuindo o número de jogadores, em uma modalidade que pode incluir homens, mulheres e times mistos. 1. Cada time tem direito a cinco posses de bola antes de ela trocar de lado; 2. Cada try vale 1 ponto e não há chute de conversão, sempre pensando em uma forma simples de rugby, que possa ser jogada em qualquer lugar

Grandes jogadores de Sevens como Tomasi Cama, Liam Messam e Eric Rush sempre usaram técnicas do touch no seu estilo de jogo para complementar suas habilidades. Visão, passe, “side step” (movimento de drible com os pés) e velocidade são destrezas que podem evoluir quando se joga touch no tempo livre.

No ultimo fim de semana aconteceu o torneio anual Whakatane Touch, na Nova Zelândia, onde alguns famosos nomes dos All Blacks e dos Kiwis (seleção nacional de Rugby League) participaram, aproveitando o sol, a diversão e a ação do touch rugby.

Enquanto isso, no sul do país, o campeonato nacional de Rugby Sevens era disputado, com Auckland ganhando seu quinto título em sete anos.

Abaixo, dois vídeos com o melhor que aconteceu nos torneios, mostrando exatamente como o as habilidades do touch rugby podem ser usadas nos Sevens.

Video: Youtube