CURTA O TRY RUGBY E CONCORRA A UMA BOLA DA SELEÇÃO BRASILEIRA FEMININA OCTACAMPEÃ

A partir desta semana, o TRY RUGBY começa o sorteio de uma bola oficial da Topper, usada no Sul-Americano 2012, o Rio Sevens, que consagrou o octacampeonato da Seleção Brasileira Feminina.

A bola foi assinada pelas 10 representantes do país no torneio, logo após vencerem a inusitada final contra a Colômbia no Estádio da Gávea.

Para concorrer, basta curtir o TRY RUGBY no Facebook. Você também pode deixar comentários de apoio a nossa seleção aqui no blog. O resultado sai no fim de abril, quando a seleção estará nos preparativos finais para mais uma viagem internacional.

De volta de Hong Kong com o título do Bowl, as meninas começam a se preparar para jogar na Inglaterra. Em mais um convite do IRB, irão competir contra as melhores seleções de Sevens do mundo no começo de maio.

É a nossa homenagem a esta equipe vencedora, que provou mais uma vez ser imbatível no continente – e que não mede esforços para se superar cada vez mais.

https://www.facebook.com/pages/TRY-Rugby/112198988896713

BOLA OFICIAL TOPPER BRASIL 7’S FEMININO

#1 Ju “Xoxinha”

#2 “Brunão”

#3 Júlia

#4 Edna Santini

#5 Paulinha

#7 Ayna

#8 Má “Roça”

#9 Xuxu

#10 Gabi

#11 Maíra “Bernadet”