Dirigente cita racismo e pede “black-blanc-beur” no rugby francês

Filho de pai argelino, o dono do Toulon, Mourad Boudjellal, fez sérias acusações de racismo no rugby francês. O dirigente – um milionário proprietário de uma grande editora de livros em quadrinhos – chegou a citar o termo “black-blanc-beur”, que ganhou força na Copa do Mundo de futebol de 1998, exaltando a equipe da França, campeã com atletas nascidos em outros países.

Em meio às acusações, Boudjellal fez severas críticas ao árbitro da partida entre seu clube e o Clermont. Por não medir as palavras, principalmente no que diz respeito aos juízes, recebeu uma punição de 130 dias pelo comitê disciplinar da União francesa.

Segundo Boudjellal, o rugby francês não respeita a realidade multicultural do país. Para ele, o desenvolvimento do esporte por ali depende da diversidade e do fato da comunidade aceitar a todos os jogadores.

“Isso reflete a sociedade conservadora da França. Eu recebo insultos racistas nos estádios. Frequentemente gritam para mim, falando para eu voltar para a Argélia”, afirmou ao jornal La Provence.

Mesmo que Boudjellal seja conhecido como falastrão e que muitos envolvidos no rugby francês defendem a ideia de “atitudes isoladas” nas arquibancadas, as afirmações trazem para a discussão um tema importante. Questões que envolvem, inclusive, países multirraciais como o Brasil.

A presença de jogadores negros, que há menos de um século não existia em muitas modalidades, indiscutivelmente elevou o nível do esporte como um todo. Hoje em dia, nos Estados Unidos, por exemplo, são atletas que dominam a maioria das competições.

Se as declarações forem realmente verdadeiras, é uma ótima chance para a União francesa fazer um favor a eles mesmos: abrir a cabeça, incentivar uma mentalidade igualitária no país e adotar uma estratégia a favor de um futuro ainda mais competitivo no rugby.