Em Dubai, IRB destaca evolução do Brasil

Principal órgão do rugby mundial, a IRB publicou em seu site oficial uma nota bastante positiva para o rugby brasileiro. A reportagem de Zilia Zara ressalta o primeiro torneio fora da América do Sul que nossa seleção de XV participa e como isso já está refletindo no Brasil:

“Em um país completamente enlouquecido pelo futebol, a mídia começa a focar o fato de que os jogadores de rugby saem de campo, depois de um cartão amarelo ou vermelho, sem reclamação. As culturas dos dois esportes começaram a ser comparadas no país”

O IRB lembra a vitória do Brasil sobre a Argentina no Sul-Americano de Sevens, em Bento Gonçalves, em janeiro e comenta como a distância com potências como Chile e Uruguay está diminuindo. Tudo isso, graças a tentativa de levar o rugby para cada vez mais lugares no Brasil.

“A CBRu está trabalhando para construir uma infraestrutura para o rugby, na tentativa de implemantar a cultura do esporte em um país grande e diverso como o Brasil. Tradicionalmente um esporte elitizado, praticado por pessoas próximas as culturas britânica e francesa, a Confederação coloca agora como prioridade espalhar o rugby em todos os níveis da sociedade”.

http://www.irb.com/newsmedia/regional/newsid=2060892.html#brazilian+rugby+rise+aiming+high