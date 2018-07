Em torneio único, Brasil conhece seus campeões no Sevens

São José vence no adulto, SPAC no feminino e Jacareí entre os juvenis

Apesar dos títulos acabarem nas mãos de três times do Estado de São Paulo, as histórias por trás das conquistas são bem diferentes. Confirmando o status de campeões nacionais de Sevens, São José adulto e SPAC feminino levantaram de novo a taça. Já o Jacareí conquistou pela primeira vez a competição, sediada em Embu das Artes, reunindo as melhores equipes do país no último fim de semana.

A vitória inédita dos garotos do Vale do Paraíba neste Brasileiro de Sevens, mostra porque vale a pena acreditar em um futuro de conquistas para o rugby nacional. Idealizado por jogadores de São José dos Campos, a equipe do Jacareí, cidade vizinha, sempre focou exclusivamente na base. O grupo foi crescendo com presença em todas as competições estaduais e nacionais nas categorias menores de 19 anos.

Mesmo sem ter um time adulto, já criou identidade própria, tanto que venceu a decisão com muita personalidade, definindo o jogo em três jogadas – uma individual e duas coletivas –, que só poderiam ser feitas por um grupo forte e bem treinado. O Jacareí bateu o próprio São José na final, tirando o título dos antigos campeões.

A equipe principal de São José, no entanto, ganhou com folga a decisão contra o Curitiba (PR). Foi o triunfo de Um time que também venceu do Super 10 e que tem na sua essência a formação de jogadores com habilidade, ousadia e velocidade, armas fundamentais para o Sevens.

Entre as mulheres, a hegemonia da equipe feminina do SPAC foi mantida. Também defendendo o título, as representantes do clube mais antigo de rugby no país, não tiveram tarefa fácil na final. Viraram o jogo contra o Niterói (RJ) no último lance, mostrando força em momentos decisivo, de um grupo que há alguns anos é a base da seleção nacional – e que para o bem do esporte no pais, continua se renovando.

As disputadas de terceiro lugar feminino (Desterro–SC 10 x 0 Charrua–RS), masculino (SPAC–SP 12 x 05 Desterro–SC) e as finais tiveram transmissão ao vivo do SporTV. Confira os trys das decisões nos links abaixo:

Campeões Brasileiros de Sevens 2011

Adulto Principal:

São José (SP)

São José 36 x 0 Curitiba

http://sportv.globo.com/videos/rugbi/t/ultimos/v/sao-jose-derrota-curitiba-na-final-do-brasil-sevens-de-rugbi-masculino-por-36-a-0/1735925/

Juvenil (M-19)

Jacareí (SP)

Jacareí 15 x 0 São José

http://sportv.globo.com/videos/rugbi/t/ultimos/v/os-pontos-de-sao-jose-0-x-15-jacarei-pelo-brasil-sevens-de-rugbi-juvenil-masculino/1735955/

Feminino:

SPAC

SPAC 12 x 7 Niterói

http://sportv.globo.com/videos/rugbi/t/ultimos/v/os-pontos-de-spac-12-x-7-niteroi-pelo-brasil-sevens-de-rugbi-feminino/1735984/

Fonte das imagens: sportv.globo.com