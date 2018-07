FIJI VENCE TIRA-TEIMA COM NOVA ZELÂNDIA, QUE SEGUE LÍDER

Foi um daqueles jogos de ficar vinte minutos com a boca aberta e às vezes esquecer até de respirar. A intensidade e habilidade que mostraram Fiji e Nova Zelândia na decisão do Hong Kong Sevens, a etapa mais importante da temporada, nos dá certeza de que o Rugby 7’s vai chegar na Olimpíada para ficar. Na perseguição do líder, Fiji fez seu papel e venceu por apertados 35-28 na final, mas ainda segue a dois pontos atrás no ranking da temporada.

Artilheiro da etapa com 52 pontos, o fijiano Metuisela Talebula estava inspirado e anotou o segundo try da seleção do Pacífico Sul. Mas foram as corridas de Nayacalevu, autor do primeiro e último try de Fiji, e dos passes do reserva Levani Botia, que saíram as jogadas mais bonitas da decisão. Do lado neozelandês, o experiente Mark Jackman conseguiu estragar não só a sua participação (fez dois tries no primeiro tempo), como a de todo o time, ao tomar um cartão amarelo no segundo tempo, com um desnecessário tackle no ar.

Por precaução de lesões, é proibido no rugby derrubar um jogador que esteja pulando para alcançar uma bola. Foi o erro que cometeu Jackman, e que custou a partida. Um jogo de nove tries, cinco fijianos e quatro neozelandeses, para nenhum fã de Sevens colocar defeito. O triunfo coroou a campanha invicta de Fiji em Honk Kong. Além disso, distanciou as duas seleções na briga pelo título, deixando ainda mais difícil a chegada de outro elenco, como África do Sul e Inglaterra, na disputa.

Em um torneio que é considerado, entre todas as nove etapas, o mais importante para jogadores e comissões técnicas, Fiji deu um passo importante. Foi um verdadeiro tira-teima, já que a disputa estava empatada na temporada com um título em confronto direto para cada lado (Fiji venceu na Austrália e a Nova Zelândia deu o troco em Wellington).

Mas os atuais campeões seguem na frente, enquanto as seleções já se encaminham para o Japão palco da sétima etapa, já no próximo fim de semana. Se quiser ser campeã, Fiji terá de vencer mais uma vez a competente seleção da Nova Zelândia, única até aqui a chegar em todas disputas de Cup, brigando sempre pelos quatro primeiros lugares.

FIJI NO HONG KONG SEVENS 2012

1ª Fase

Fiji 39 x 5 Escócia

Fiji 26 x 12 França

Fiji 22 x 5 Austrália

Quartas

Fiji 26-7 Argentina

Semifinal

Fiji 14-7 Inglaterra

Final

Fiji 35-28 Nova Zelândia

Fotos: Nayacalevu x NZ: irbsevens.com (Getty); Nayacalevu x Escócia: irbsevens.com