Gales será campeão do Six Nations?

Com três semanas de preparação final até a estreia no Six Nations 2012, quem são realmente os favoritos ao título do torneio – e quem pode surpreender?

Durante os dias que antecedem a maior competição de seleções da Europa, olharemos elenco por elenco para analisar suas chances de troféu, os duelos chave e os jogadores que merecem ser vistos.

PAÍS DE GALES

Depois de uma performance de gala na última Copa do Mundo, Gales deve ser considerada uma das favoritas ao título do Six Nations. Será?

Após um quarto lugar no Mundial, tiveram a chance de se redimir contra um jovem time da Austrália, mas foram derrotados em casa.

Não era um jogo amistoso qualquer. Na oportunidade, o lendário ponta Shane Williams estava se despedindo da seleção com o estádio lotado. Mas os galeses não conseguiram conquistar o que seria uma rara vitória contra um seleção do hemisfério sul.

Falando em estádios lotados, o Millennium Stadium deve estar com seus 70 mil lugares preenchidos quando Gales for enfrentar a Irlanda – time do qual perdeu por 22-10 na fase de grupos do Mundial, mas que acabou vencendo nas quartas.

Para colocar mais tempero no torneio, os galeses terão pela frente a França, seleção que tirou a chance de Gales chegar a sua primeira final de Copa do Mundo em 2011. Na semifinal da competição, 62 mil galeses estavam nas arquibancadas do Cardiff Stadium, assistindo a partida pelo telão.

No atual formato do Six Nations, com seis seleções se enfretando em turno único, Gales venceu duas vezes, em 2005 e 2008. Em ambas as oportunidades, conquistou o Grand Slam, simbólico título para a equipe que de fato vence os cinco confrontos. Já no ano passado a história foi diferente: quarto lugar, com triunfos sobre Escócia, Itália e Irlanda.

Mesmo com a perda do herói Shane Williams, os galeses podem contar com um forte e jovem grupo liderado pelo capitão Sam Warburton. Novas estrelas como o ponta George North, de apenas 19 anos, tem experiência suficiente para não se intimidarem sob pressão.

Em meio as preocupações e apostas do time, um recente escândalo mexe com o rugby no Reino Unido. O técnico escocês Andy Robinson acusou os galeses de usarem irregularmente Steven Shingler, que atua com a camisa 10 do London Irish. Shingler jogou pela seleção M-20 de Gales, mas sua nacionalidade (galesa ou, possivelmente, escocesa) está sendo colocada em questão. A IRB vai investigar o tema.

O treinador de Gales, Warren Gatland, manteve praticamente o mesmo elenco que defendeu a seleção na Nova Zelândia, pensando no futuro do rugby no país. Gatland ficou decepcionado com a perda para a Austrália no ano fim do ano passado, mas foi incisivo em dizer que, apesar de um cartão amarelo que culminou na derrota e uma perda de ritmo desde a Copa, o time é capaz de mostrar um bom nível de rugby.

A intensidade não deve ser problema no primeiro duelo do torneio: o adversário será a Irlanda, uma rivalidade com mais de 120 anos.

Gales vencerá o Six Nations? É um time fácil de se gostar, que mostrou o jogo mais consistente entre todas nações que competem no torneio, mas parece estar em uma fase de crescimento, que vai gerar verdadeiros frutos em dois ou três anos.

Essa mescla de juventude com um treinador neozelandês traz a tona um rugby empolgante e ofensivo. Uma coisa é certa, eles jogarão com a bola na mão e serão sinônimo de ótimo entretenimento.

PREVISÃO: 2º lugar

JOGOS CHAVE:

Inglaterra, em Twickenham

França, no Millennium Stadium

PARTIDAS:

5/2 X Irlanda (Dublin)

12/3 X Escócia (Cardiff)

25/2 X Inglaterra (London)

10/3 X Itália (Cardiff)

17/3 X França (Cardiff)