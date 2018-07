KAMIKAZE RUGBY

O rugby está crescendo em um ritmo alucinante no Brasil e um dos países que passou por essa situação recentemente – e tirou proveitos disso – foi o Japão.

Japão?Rugby? Sim, é uma combinação que parece estranha, até porque, pelo esteriotipo, um japonês que poderia jogar rugby já deve estar na carreira de lutador de sumô. Sim, mas a realidade é diferente: desde que foi introduzido no país, o rugby cresceu por meio de universidades e das grandes ligas, com times sendo custeados por empresas japonesas de grande porte.

Outra forte razão para o sucesso do rugby no Japão é o fato da Família Real amar o esporte, chegando a dizer que a modalidade tem valores equivalentes ao “bushido”, o código de conduta dos samurais.

A Top League, como é chamado o campeonato local, é um torneio semi-profissional entre os maiores clubes do país, que tem se promovido muito nas últimas temporadas. Por causa do status do rugby na ilha é considerado uma honra e um privilégio ser dono de um time.

Praticamente todas as equipes contratam Gaijin (jogadores não japoneses), não somente pensando em vencer o campeonato como em compartilhar experiências com outras escolas do rugby. Há, porém, um limite de jogadores estrangeiros, como uma forma de incentivar a evolução dos atletas locais.

Um jogador da Nova Zelândia que está atuando no Japão é Stephen Brett. Ele se juntou ao elenco do Toyota Verblitz depois de jogar duas temporadas pelos Auckland Blues. Falamos com Stephen para saber como é o sushi japonês.

STEPHEN BRETT

Nascimento: 23 de novembro de 1985

Posição: Abertura (Fly Half)

Clube: Universidade de Canterbury

Província:Canterbury

Times do Super Rugby: Crusaders e Blues

Nacional:New ZealandM21, Junior All Blacks, Maori All Blacks

Top League Japão:ToyotaVerblitz

TRY RUGBY: Você já está no Japão há alguns meses, como estão os treinos, os jogos e a adaptação a vida em geral?

STEPHEN BRETT: Para falar a verdade os treinos são bastante intensos no Japão, com três horas de exercícios constantes, desde trabalhos no campo até levantamento de pesos. O estilo do jogo é muito rápido aqui, então esta é a razão de corremos tanto nos treinos. Também estou gostando muito dessa mudança de cenário no rugby, faz bem para a vida.

TR: Você está recebendo a mesma atenção dos fãs que tinha na Nova Zelândia?

SB: Não, é completamente diferente, aqui você é só mais um peixe na lagoa.

TR: Por que você escolheu o rugby japonês e não um clube na Europa, por exemplo?

SB: A decisão final foi com base no número de partidas que se joga no Japão (15) em comparação com as da Europa (40)

TR: Você está se dando bem com a língua japonesa?

SB: Hai nihingo benkyou totemo jouzu desu!! Sacou? (Rs…)

TR: Qual a maior diferença do rugby japonês para o neozelandês?

SB: Com certeza é a maior velocidade e intensidade com que o jogo é disputado aqui.

TR: O que sente mais falta?

SB: Minha família, pois há momentos em que se está realmente sozinho, até porque não moro com ninguém lá, mas os amigos que tenho no rugby são ótima companhia.

TR: Você ainda é novo e já chegou bem perto: ainda sonha em jogar pelos All Blacks?

SB: Claro, isso ainda está presente lá no fundo da minha mente, é algo que realmente quero, vamos ver o que acontece quando meu contrato no Japão acabar.

TR: Quais as chances de vir visitar o Brasil?

SB: Sempre quis visitar o Brasil. Basta um telefonema e eu apareço por aí.

TR: Agora que sabe que o esporte existe por aqui, que dicas pode dar para os jovens que lutam para ser o melhor que podem como jogadores por aqui?

SB: Acredito que ninguém deve ganhar as coisas de graça, é preciso realmente se esforçar para chegar ao topo. Então, treine duro, sabendo que alguns erros vão acontecer, mas você vai crescer com eles.

TR: Por aqui o rugby ainda é considerado um pouco violento. Você tomou um grande tackle este ano, mas conseguiu colocar a bola no lado do seu time e logo levantou. O que pode dizer para os papais e mamães que estão preocupados se o seu “pequeno” vai voltar bem para casa?

SB: São coisas que fazem parte de um esporte de contato. Você tem de estar preparado para um lance mais forte às vezes, mas nunca pode demonstrar nenhuma fraqueza!

Foto: scrumespn

Video: youtube