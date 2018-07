Lesões preocupam, e Escócia vai estrear com novatos

O treinador Andy Robinson foi forçado a chamar novos atletas para o elenco da Escócia no Six Nations deste ano. A lista de contundidos aumentou, inclusive em posições chave da equipe, que enfrenta a Inglaterra na estreia. A seleção terá até um novo capitão, Ross Ford, que assumirá a responsabilidade no lugar de Kelly Brown, lesionado em partida do Saracens.

Após encontros apertados no ano passado, as expectativas dos escoceses estão em alta. A seleção deve focar em partidas específicas, principalmente o esperado duelo contra a Inglaterra em Murrayfield. De pano de fundo, o empate em 15-15 de 2010 e uma derrota por poucos pontos em 2011, quando a única diferença no desempenho dos times foram os pés certeiros do inglês Toby Flood.

Ex-treinador da Inglaterra, Robinson colocou um pouco de fogo na partida ao dizer que existem alguns jogadores arrogantes no elenco inglês. Para ele, uma equipe precisa mostrar humildade, principalmente quando vence. Comentários que, com certeza, provocarão algumas reações na concentração inglesa.

A Escócia pode surpreender este ano? Claro, se jogarem o melhor rugby de suas vidas e os outros times “pegarem leve”. Mas, na verdade, com as lesões que tiveram dificilmente vão dar tanto trabalho para alguém que não seja a Itália.

Elenco:

Backs: J Ansbro (London Irish), M Blair (Edinburgh), C Cusiter (Glasgow Warriors), S Danielli (Ulster), N De Luca (Edinburgh), M Evans (Castres), S Hogg, R Jackson (both Glasgow Warriors), P Godman, L Jones, G Laidlaw (all Edinburgh), R Lamont (Glasgow Warriors), S Lamont (Scarlets), R Lawson (Gloucester), G Morrison (Glasgow Warriors), S Shingler (London Irish), D Parks (Cardiff Blues), D Weir (Glasgow Warriors).

Forwards: J Barclay (Glasgow Warriors), K Brown (Saracens), G Cross, D Denton (both Edinburgh), A Dickinson (Sale Sharks), R Ford (Edinburgh), T Ryder, R Gray, D Hall (all Glasgow Warriors), J Hamilton (Gloucester), R Harley (Glasgow Warriors), A Jacobsen (Edinburgh), A Kellock (Glasgow Warriors), S Lawson (Gloucester), E Kalman (Glasgow Warriors), F McKenzie (Sale Sharks), E Murray (Newcastle Falcons), R Rennie (Edinburgh Rugby), A Strokosch (Gloucester), R Vernon (Sale Sharks).

Jogos chave:

A Inglaterra dará à Escócia um importante desafio logo no início da competição. Será a partida mais importante e, se conseguirem vencer, poderão digerir melhor as derrotas da seqüência do torneio.

Jogador decisivo:

Dan Parks. É “o cara” da Escócia. Podendo jogar de 10 ou 15, é a maior fonte de pontos da seleção.

Previsão: 5º lugar

Partidas:

4/2 x Inglaterra (Murrayfield)

12/2 x Gales (Millenium Stadium)

26/2 x França (Murrayfield)

10/3 x Irlanda (Aviva Stadium)

17/3 x Itália (Stadio Olímpico)