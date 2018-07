Longe da aposentadoria

O neozelandês Bruce Reihana, ex-Northampton, assinou um contrato de dois anos com o Bordeaux-Begles, clube francês que acaba de subir da segunda divisão e passa a disputar o Top 14, um dos campeonatos de clubes mais acirrados do mundo.

Vamos a matemática: Reihana tem 36 anos e no fim do seu contrato estará com 38. Lembro de vê-lo jogar em 2000, em uma partida entre Waikato e North Otago Ranfurly. Atuando com a camisa 10, Reihana comandou a equipe em uma histórica vitória por 95 a 17.

O quase centenário triunfo marcou o auge de sua carreira – na época com 24 anos. Controlando totalmente o jogo, o abertura parecia ter muito mais tempo de rugby do que de fato tinha em 2000. A base do North Otago, formada por jogadores de clubes locais, só conseguia assistir a aula de rugby de Reihana.

Um dos jogadores menos cotados da história dos All Blacks, Bruce conseguiu provar seu valor na Inglaterra, jogando mais de 200 partidas no Franklin Gardens e marcando mais de 1000 pontos.

Verdadeira prova de seu excelente preparo físico, profissionalismo e sua dedicação é justamente a quantidade de vezes que entrou em campo. Ficando de fora dos gramados somente em 2006, devido uma lesão, Reihana tem no currículo 81 jogos na NPC, o campeonato de províncias da Nova Zelândia, e mais de 50 jogos, contando partidas de Super Rugby e participações com as camisas do New Zealand Maori e All Blacks.

Tudo isso somado as atuações pela seleção da Nova Zelândia de Sevens entre 1998 e 2002, competindo em dois Commomwealth Games – onde levou duas medalhas de ouro.

Com certeza o Bordeaux vai apreciar ter em seu elenco um jogador tão experiente. A passagem do clube para a primeira divisão vai parecendo tranquila, já que conquistaram uma vitória sobre o tradicional Stade Français por 39-6.

Neste ritmo, Reihana vai mostrar que não há substitutos para experiência e classe no rugby.