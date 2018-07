Mostre seu orgulho pelo rugby do hemisfério sul!

O Super Rugby nada mais é do que o melhor campeonato de clubes do mundo, um verdadeiro espetáculo para as torcidas. É nele que estão os mais talentosos jogadores do hemisfério sul, que duelam quase todas as semanas. Em um encontro de Castle (África do Sul), Tui (Nova Zelândia) e Fosters (Austrália) não podemos pedir mais nada. Há quem prefira torneios como a Heineken Cup, mas, pessoalmente quando falamos em habilidade e velocidade, o sul é o melhor lugar.

Por que voltar as atenções para o sul? Bom, já houve um tempo longo de domínio do norte, mas os resultados recentes e os rankings mostram que atualmente a o bom rugby tirou férias da Europa por um tempo. As ligas europeis são excelentes, amo a tradição dos torneios e as antigas rivalidades, mas a juventude a exuberância do Super Rugby é algo que vale a pena observar.

É compreensível se você ainda se sente desconfortável para escolher um time. Temos a Heineken Cup e os Six Nations, transmitidos ao vivo pela ESPN, o que nos deixa acostumados a este tipo de jogo. É ótimo assistir as transmissões, mas não se esqueça que há um torneio bastante empolgante sendo jogado no hemisfério sul, de onde o Brasil faz parte.

Este ano, o Super Rugby começa no dia 26 de fevereiro, com jogos incríveis: Blues x Crusaders na Nova Zelândia, Sharks x Bulls na África do Sul e os campeões Reds contra os Waratahs. Quem defende que não há rivalidade está enganado, pois elas têm início há 100 anos, antes da invenção do Super Rugby e da confirmação do profissionalismo.

Como ainda não há uma transmissão televisiva, provavelmente teremos de continuar acompanhando pela internet, por streams ou vídeos de melhores momentos pós jogo, mas não deixe isso distanciá-lo do torneio. Pessoalmente, estarei novamente torcendo pelos Crusaders, depois de dois anos sabáticos apoiando um membro da família nos Blues.

TRY RUGBY no SUPER RUGBY

O TRY RUGBY estará acompanhando tudo, dando nossa opinião da maioria dos jogos, caçando histórias e entrevistas e trazendo para mais perto a realidade dos clubes. Na semana que vem, traremos um guia do torneio, explicando como funciona a competição, detalhes de seu histórico e um perfil das promessas que devem brilhar em 2012.