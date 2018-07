O REI DO SEVENS NEOZELANDÊS

Natural de Fiji, Tomasi Cama virou referência de try na seleção de 7’s mais vencedora do mundo

Quando o jogo está apertado, com o adversário pressionando e o relógio jogando contra, a seleção de Sevens da Nova Zelândia não tem dúvida: bola para Tomasi Cama. Referência no elenco de 7’s mais forte da história, Tomasi é titular absoluto do time desde 2008. Ao lado de jogadores como o capitão DJ Forbes, ajudou a fortalecer uma dinastia neozelandesa no circuito mundial. Logo em sua primeira temporada (2007-08), foi artilheiro com 319 pontos. Hoje, é o atleta que mais vezes pontuou com a camisa da Nova Zelândia em partidas de Sevens – 215 só nesta temporada, entre tries e chutes certeiros.

Natural de Suva, em Fiji, Tomasi viveu sua infância de rugby em Palmerston North, na ilha norte da Nova Zelândia. Já defendeu as cores do Wanganui em 2004, mas é pela equipe da província de Manawatu que mais vezes entrou em campo. Depois de rápida passagem pela seleção de Sevens em 2005, se firmou na equipe a partir de 2007 e hoje ninguém tem dúvidas de quem deve vestir a camisa seis negra.

Tomasi se encontrou no rugby Sevens e não mudou mais. Assistir a seus movimentos é uma verdadeira aula de como jogar o novo esporte olímpico – e a habilidade vem de berço. É filho de Tomasi Cama, jogador de Fiji das décadas de 80 e 90. O pai Tomasi não foi só destaque na seleção de Sevens fijiana (com direito a try na final de Hong Kong em 1990, contra a Nova Zelândia), como também jogou em partidas da primeira Copa do Mundo, em 1987, sempre representando Fiji.

Aos 31 anos, e com 1.452 pontos nas costas, Tomasi filho (ou Junior, com também é conhecido) é o segundo maior pontuador da história, atrás apenas do britânico Ben Gollings, que se aposentou do circuito com a marca de 2.652. Bater esta difícil meta é um dos objetivos do jogador, que terá 35 anos nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Sobre este e outros assuntos, Tomasi Cama responde, com exclusividade, a sete perguntas do TRY RUGBY.

TRY RUGBY: Você considera o Sevens uma boa forma de desenvolver o esporte em países como o Brasil?

TOMASI CAMA: Claro! Acho que o Sevens é o melhor caminho para o desenvolvimento do rugby em países como o Brasil, pois é um jogo divertido, onde os atletas podem mostrar bastante habilidade. Mais do que isso, é uma modalidade que tem tudo para crescer rapidamente, pelo envolvimento com a Olimpíada.

TR: Você ainda é comparado com seu pai?

TC: Acho que muitas pessoas me comparam com meu pai. A verdade é que ele me ajudou muito em questões como treinamento físico e nutrição quando eu estava crescendo e aprendendo a jogar rugby. Mas nós temos habilidades diferentes e uma forma de jogar distinta, até por isso não jogo na mesma posição que ele jogou.

TR: Nesta temporada do Circuito Mundial você se tornou o segundo maior pontuador da história. O que isso significa para você?

TC: Ser o segundo maior pontuador significa muito. Foi preciso muito treino e trabalho duro para chegar neste ponto. Acho que esta marca é uma recompensa de tudo isso que fiz. Vamos ver até quando aguento jogar. Com certeza quero alcançar Gollings, mas vai ser um imenso desafio!

TR: O que vai mudar agora, com o Sevens voltando a ser olímpico?

TC: Em dois anos o Sevens vai virar uma febre. Países investirão mais tempo e dinheiro na modalidade. Tudo isso para reforçar times e seleções e criar jogadores aptos para a Olimpíada. Vai ser um sonho se tornando realidade!

TR: Os jogadores terão dificuldade para escolher entre o XV e o 7’s no futuro?

TC: Sim, acredito que esta vai ser uma escolha dura para muitos jogadores, mas se eles souberem quais são realmente seus objetivos e qual a meta querem alcançar nas suas carreiras, acredito que a decisão passa a ser mais fácil. Claro, tudo também vai depender de quanto dinheiro estará envolvido.

Com o caneco do Hong Kong 7´s do ano passado; edição 2012 começa nesta sexta

TR: Por que Nova Zelândia e Fiji são tão dominantes nos Sevens?

TC: Bom, imagino que Fiji e Nova Zelândia são dominantes, pois jogam Sevens mais do que qualquer outro país. Logo, seus atletas entendem melhor o Sevens e sabem como jogá-lo bem. Mas está tudo muito diferente agora. Qualquer seleção pode vencer uma etapa, pois todas sabem jogar Sevens e todos estão muito bem fisicamente. Quanto mais vezes jogam mais difíceis estão de serem batidos.

TR: Você ganhou ouro nos Commonwealth Games, acha que pode vencer e levar uma medalha olímpica também?

TC: É verdade, ganhei o ouro no Commonwealth, mas só o tempo pode dizer se chegarei bem para vencer a Olimpíada. Se não chegar, espero que os garotos que estarão lá façam o melhor para trazer uma medalha dourada. Meu objetivo é levar um ano de cada vez. Claro, esperando que chegue a minha hora de jogar na Olimpíada!

Try para cima de Gollings no Commonwealth: objetivo é superar o inglês e chegar a Olimpíada

Fotos: irbsevens.com (Getty)