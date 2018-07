O Super Rugby é aqui!

É por isso que amamos o Super Rugby: fortes pancadas, trys bem trabalhados, passes cheios de estilo e finais de jogos emocionantes. Quem conseguiu ver a rodada de abertura da temporada deve ter ficado louco de vontade de jogar. Ao assistir aos melhores momentos da apertada vitória dos Crusaders sobre os Blues (veja no vídeo abaixo) a sensação é de voltar a infância.

O resultado de 19-18 mostra um pouco da potência do torneio, em uma partida na qual os africanos quase superaram os garotos de Auckland. Os Blues superaram os Crusaders em dois tries a um, mas o camisa 10 neozelandês Tyler Bleyendaal foi decisivo ao anotar uma conversão de try e quatro penais, marcando um total de 14 pontos.

Piri Weepu ainda apareceu no segundo tempo, mas sem brilho. Deu tempo apenas de tomar um belo hand-off de Robbie Fruen, que lançou para trás o campeão mundial no último minuto do jogo. Weepu não repetiu a performance do mundial e ainda perdeu um drop goal, dando aos Crusaders o início de temporada perfeito.

Foi um clássico derby norte contra sul com todas as estrelas em campo. Jerome Kaino estava em sua melhor forma, Rene Ranger mostrou por que se tornou um All Black no ano passado, Bleyendaal mostrou calma e frieza, mesmo com a pressão constante de Kaino e Ranger. Atuações que Steven Hansen, novo técnico dos All Blacks, terá dificuldade em ignorar.

Resultados:

BLUES 18 X 19 CRUSADERS

Blues

Tries – C. Lowrey, D. Raikuna

Pen – M. Hobbs (2)

Con – M. Hobbs

Crusaders

Tries – R.Fruean

Pen – T. Bleyendaal (4)

Con – T Bleyendaal

BRUMBIES 19 X 17 Force

Brumbies

Tries – J Mogg, R. Coleman

Pen – N. White (3)

Force

Tries – J. Stannard

Pen – J. Stannard (4)