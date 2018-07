OS BAD BOYS DO MUNDIAL TEM CHANCE?

O rótulo de “Bad Boys” da Copa do Mundo de 2011 é merecido pela seleção da Inglaterra. O capitão do time se envolveu em um escândalo sexual, jogadores foram multados por indisciplina e, como resultado, treinadores e managers acabaram demitidos.

Para mudar esse cenário e salvar a cara no rugby inglês, dirigentes já abriram o escritório da Copa do Mundo de 2015 em um local próximo a Twickenham, quatro anos antes do evento que promete ser o melhor da história. Mas para 2015 ser um sucesso de verdade, o povo inglês tem de abraçar a causa e os responsáveis pelo rugby tem a missão de colocar em campo um time de respeito.

“Nós precisamos da seleção em boa forma, pois isso é inevitável para o evento. Só assim vamos aumentar o interesse e vender mais ingressos. Queremos ter certeza de que isso vai acontecer e precisamos acreditar que a seleção estará em uma boa condição para a Copa”, declarou Paul Vaughan, chefe da organização do Mundial de 2015.

Isso nos leva ao Six Nations. A Inglaterra será capaz de repetir os resultados heroicos do último ano, quando reinou como campeã do torneio?

O elenco terá mudanças, algumas delas forçadas, mas a base segue a mesma. Danny Care ficou de fora, Toby Flood (joelho) e Manu Tuilagi (tornozelo) são desfalque e Shontane Hape acredita que seus dias de seleção acabaram. Com a aposentadoria do maestro Jonny Wilkinson, a linha inglesa está em baixa.

A estreia será contra a Escócia no dia 4 de fevereiro, em Murrayfield. A história do Six Nations mostra que os escoceses não dão muita atenção para o favoritismo inglês. O último encontro em Murrayfield acabou empatado em 15-15 depois dos 80 minutos.

A Inglaterra vencerá o Six Nations? Eles são os atuais campeões, o que torna qualquer aposta contrária perigosa. Mas as dificuldades na preparação e a descontinuidade do trabalho vai dificultar muito uma nova campanha vitoriosa.

O elenco contará com 32 atletas:

Forwards:

Mouritz Botha (Saracens); Callum Clark(Northampton Saints); Alex Corbisiero(London Irish); Dan Cole(Leicester Tigers); Tom Croft(Leicester Tigers); Louis Deacon(Leicester Tigers); Phil Dowson(Northampton Saints); Dylan Hartley(Northampton Saints); Courtney Lawes(Northampton Saints); Joe Marler (Harlequins); Lee Mears(Bath Rugby); Ben Morgan(Scarlets); Tom Palmer(Stade Francais); Chris Robshaw(Harlequins); Matt Stevens (Saracens); Rob Webber(London Wasps); David Wilson(Bath Rugby); Tom Wood(Northampton Saints)

Backs:

Chris Ashton (Northampton Saints); Brad Barritt (Saracens); Mike Brown (Harlequins); Lee Dickson (Northampton Saints); Owen Farrell (Saracens); Toby Flood (Leicester Tigers); Ben Foden (Northampton Saints); Charlie Hodgson (Saracens); Joe Simpson (London Wasps); Charlie Sharples (Gloucester Rugby); David Strettle (Saracens); Maunsamoa Tuilagi (Leicester Tigers); Jordan Turner-Hall (Harlequins); Ben Youngs (Leicester Tigers)

JOGADOR DECISIVO:

As chances da Inglaterra passam por Toby Flood, artilheiro da campanha vitoriosa no ano passado que, apesar de estar contundido, é esperança de retorno após o segundo jogo.

JOGOS CHAVE:

Inglaterra x Irlanda. Quando estes dois rivais se encontraram no ano passado, a Inglaterra só conseguiu fazer um try e viu o abertura irlandês Jonathan Sexton encher o placar de pontos.

PREVISÃO: 3º LUGAR

PARTIDAS

4/2 X Escócia (Murrayfield)

11/2 X Itália (Stadio Olympico)

25/2 X Gales (Twickenham)

11/3 X França (Stade de France)

17/3 X Irlanda (Twickenham)